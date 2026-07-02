MARVELL TECHNOLOGY - Diese Schlüsselmarken geben den Takt vor

Seit dem Februartief bei 70,69 USD hat die Marvell-Aktie in der Spitze eine Performance von über 350 % erzielt. Dieser Fabellauf ist Grund genug, den Trend intensiv zu analysieren und die charttechnischen Schlüsselmarken des Chiptitels aufzuzeigen. Im Sinne des vorsichtigen Kaufmanns beginnen wir mit der Unterseite. Zuletzt hat das Papier ein Aufwärtsgap (225,14 USD zu 244,00 USD) gerissen, welches zum einen die Ambitionen der Bullen unterstreicht und andererseits in Zukunft als wichtiger Rückzugsbereich fungiert. Da auf diesem Niveau auch die 38-Tage-Linie (akt. bei 240,69 USD) verläuft, entsteht sogar eine Unterstützungszone von strategischer Tragweite. Die Kursentwicklung seit Anfang Juni kann zudem als klassische Schiebezone interpretiert werden. Vor diesem Hintergrund würde ein Ausbruch auf der Oberseite – verbunden mit einem neuen Allzeithoch jenseits der bisherigen Rekordstände bei 324,20/329,88 USD – für ein erneutes, trendbestätigendes Longsignal sorgen. Im Erfolgsfall lässt die abgeschlossene Tradingrange auf Notierungen jenseits der Marke von 400 USD hoffen.

MARVELL TECHNOLOGY (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart MARVELL TECHNOLOGY

Quelle: LSEG, tradesignal²

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