Mercialys: Number of Outstanding Shares and Voting Rights as of June 30, 2026

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(Article 223-16 of the General Regulation of the Autorité des Marchés Financiers)

Regulatory News:

Mercialys (Paris:MERY):

Number of
outstanding shares

Total number of
voting rights

Total number of voting rights
exercisable during the
General Meeting

93,886,501

93,886,501

93,558 858 

Mercialys
A Société anonyme with capital of Euro 93,886,501
Registered office: 16-18 rue du Quatre-Septembre
75002 Paris
424 064 707 Trade Registry of Paris

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