Mercialys: Number of Outstanding Shares and Voting Rights as of June 30, 2026
Business Wire · Uhr
(Article 223-16 of the General Regulation of the Autorité des Marchés Financiers)
Regulatory News:
Mercialys (Paris:MERY):
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Number of
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Total number of
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Total number of voting rights
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93,886,501
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93,886,501
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93,558 858
Mercialys
A Société anonyme with capital of Euro 93,886,501
Registered office: 16-18 rue du Quatre-Septembre
75002 Paris
424 064 707 Trade Registry of Paris
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Mercialys
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