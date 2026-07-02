Meta: Wieso ich Metas Kurssprung für gerechtfertigt halte

Was bewegt die Aktie?

Zuvor hatte der Markt die geplanten KI-Investitionen von Meta in Höhe von 125 bis 145 Milliarden Dollar für das laufende Jahr negativ aufgenommen – der Kurs fiel in der Folge von knapp 700 auf unter 550 Dollar. Laut der New York Times gibt Meta inzwischen rund 50.000 Dollar pro Mitarbeiter und Jahr allein für KI-Rechenleistung aus.

Der jüngste Bloomberg-Bericht deutet nun darauf hin, dass Meta einen Teil der aufgebauten Kapazitäten an andere Unternehmen vermieten könnte. Damit entsteht erstmals eine konkrete Monetarisierungsperspektive jenseits des bereits gut laufenden Werbegeschäfts. UBS sieht darin einen kurzfristigen Ergebnishebel, Jefferies verweist zusätzlich auf die Möglichkeit, die eigenen KI-Ambitionen über die hauseigenen Apps hinaus auszuweiten.

Charttechnik

Die Aktie stieg im Tagesverlauf zeitweise bis auf 628 Dollar und schloss bei rund 613 Dollar. Damit erholt sich der Kurs spürbar von seinem jüngsten Rückschlag auf unter 550 Dollar.

Martins Einschätzung

Nennenswerte Umsätze aus dem Verleih von Rechenkapazität erwarte ich für Meta nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst ab 2027. Trotzdem zeigt die Nachricht, wie enorm die Nachfrage nach Rechenleistung insgesamt bleibt – selbst ein Hyperscaler wie Meta baut inzwischen mehr Kapazität auf, als er für die eigenen Modelle benötigt. Genau das macht den aktuellen Kurssprung für mich nachvollziehbar.