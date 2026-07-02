Micron: Wieso Micron für mich trotz Kursexplosion günstig bleibt

Was bewegt die Aktie?

Der Liefervertrag mit General Motors zeigt, dass es im Speichergeschäft längst nicht mehr nur um High-Bandwidth-Memory-Chips für Rechenzentren geht: Auch Fahrzeuge entwickeln sich zunehmend zu rollenden Rechenmaschinen mit entsprechendem Speicherbedarf. Kunden von Micron schließen inzwischen Abnahmeverträge über drei bis fünf Jahre ab und leisten dafür Vorauszahlungen.

Die komplette Produktion für dieses Jahr sowie Teile der Produktion für das kommende Jahr sind bereits verkauft. Die jüngsten Quartalszahlen fielen deutlich besser aus als erwartet, der Ausblick wurde ebenfalls angehoben. Sowohl bei DDR4- als auch bei DDR5-Speicherchips ziehen die Preise am Spot- wie am Vertragsmarkt spürbar an.

Charttechnik

Der Kurs ist von rund 300 Dollar auf 1.200 Dollar gestiegen. Innerhalb dieses Jahres gab es bereits fünf Korrekturen von jeweils 20 bis über 30 Prozent, wobei die zeitlichen Abstände zwischen diesen Rücksetzern zuletzt kürzer wurden – ein Zeichen für die hohe Schwankungsbreite der Aktie.

Martins Einschätzung

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,2 und einem PEG-Ratio von 0,04 halte ich Micron trotz der Kursvervierfachung weiterhin für ausgesprochen günstig bewertet. Die extreme Volatilität würde mich nicht davon abhalten, bei der nächsten erkennbaren Bodenbildung erneut eine Position aufzubauen.