Mindestens 18 Tote bei russischem Luftangriff auf Kiew

- von Gleb Garanich und ⁠Olena Harmash

Kiew, 02. Jul (Reuters) - Bei einem der schwersten russischen Luftangriffe dieses Jahres sind in der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach Behördenangaben mindestens 18 Menschen getötet worden. Zudem wurden zahlreiche Menschen verletzt, nachdem Russland Hunderte Drohnen und Dutzende Raketen auf die Stadt abgefeuert hatte, wie die Behörden am Donnerstag mitteilten. In der Nacht erschütterten zahlreiche Explosionen das Zentrum Kiews. Tausende Einwohner suchten in Luftschutzkellern und U-Bahn-Stationen Zuflucht.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj brach einen Besuch in Irland vorzeitig ab und erklärte, an mehr als 20 Orten in der ‌Hauptstadt seien Schäden gemeldet worden. "Der Hauptangriff richtete sich gegen Kiew", sagte er. "Die Lieferung von Luftabwehrsystemen für die Ukraine hat absolute und lebenswichtige Priorität." Selenskyj forderte die Verbündeten der Ukraine auf, ihre Zusagen für die Bedarfsliste für dringende ukrainische Anschaffungen (PURL) einzuhalten. Über diese Initiative werden US-Waffen – darunter wichtige Patriot-Abwehrraketen – mit Geldern ⁠anderer Staaten finanziert.

Nach Angaben ⁠der ukrainischen Luftwaffe setzte Russland bei dem Angriff 74 Raketen und 496 Drohnen ein. Luftwaffensprecher Juri Ihnat erklärte, die Zahl der ballistischen Raketen sei ungewöhnlich hoch und die Abfangquote niedrig gewesen. Die Ukraine hatte in den vergangenen Monaten mit einem Mangel an Patriot-Raketen zu kämpfen. Das russische Verteidigungsministerium teilte auf Telegram mit, bei dem "massiven Angriff" seien militärische Anlagen, Energieeinrichtungen und Flugplätze in Kiew und anderen Orten mit hochpräzisen Waffen beschossen worden. Dem Kreml zufolge informierten Militärkommandeure Präsident Wladimir Putin über den Einsatz. Moskau werde den Druck auf die Ukraine weiter erhöhen, um seine Kriegsziele zu erreichen.

"UNSER HAUS BRENNT"

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko rief für Freitag einen Trauertag aus. ‌Im gesamten Stadtgebiet der Metropole mit rund drei Millionen Einwohnern seien Schäden verzeichnet worden. Die EU-Botschafterin ‌in der Ukraine, Katarina Mathernova, erklärte, Russland habe "die Hölle über Kiew entfesselt". Dabei sei auch eine Unterkunft für diplomatisches Personal getroffen worden. Die Diplomaten blieben unverletzt, ihre Habseligkeiten wurden jedoch bei dem Brand beschädigt.

Die Bundesregierung verurteilte die Angriffe "auf das Schärfste". "Die erschütternden Bilder der Zerstörung aus der letzten Nacht zeigen einmal mehr: Russland setzt seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine ⁠mit unverminderter Brutalität fort", erklärte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin. Putin zeige "keinerlei Verhandlungsbereitschaft", hieß es weiter. "Er setzt weiter auf Raketen- und Drohnenterror gegen die Bevölkerung, ‌während Russland an der Front enorme Verluste bei seiner Aggression gegen die Ukraine erleidet."

Rettungskräfte ⁠in Kiew suchten in den Trümmern eines neunstöckigen Wohnhauses am linken Ufer des Dnipro nach Überlebenden. Behördenangaben zufolge wurden mehr als 90 Menschen verletzt, darunter Kinder und Rettungssanitäter. "Unser Haus brennt", schrieb die Kiewer Einwohnerin Iryna Plechowa auf Facebook. "Wir haben keine Wohnung mehr." Zudem wurde das Nationale Institut für Biochemie schwer beschädigt. "Dies ist eine Katastrophe für die medizinische und biologische Wissenschaft der Ukraine", sagte der Biologe Jurij Danylowytsch der Nachrichtenagentur Reuters.

KALLAS ‌KÜNDIGT WEITERE SANKTIONEN AN

Angesichts der Angriffe ließ das Nato- und EU-Mitglied Polen vorübergehend Kampfjets aufsteigen. ⁠Finnland schränkte zudem kurzzeitig den Luftraum über dem östlichen Finnischen Meerbusen ⁠ein, wie die Streitkräfte auf der Plattform X mitteilten. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas forderte eine anhaltende militärische Unterstützung für die Ukraine und mehr Druck auf Moskau. Sie kündigte an, als Reaktion auf die Angriffe weitere Sanktionen gegen Einrichtungen vorzuschlagen, die den militärisch-industriellen Komplex Russlands unterstützen. "Je mehr Moskau Zivilisten angreift, desto mehr Sanktionen müssen verhängt werden", schrieb sie auf X.

Die Ukraine hat in den vergangenen Monaten ihrerseits Angriffe auf Ziele tief im russischen Territorium intensiviert und dabei vor allem Energieanlagen ins Visier genommen. Dies löste in Russland eine Treibstoffkrise aus und zwang das Land, Benzin aus Indien zu importieren. Russland reagierte darauf mit verstärkten Luftangriffen auf ukrainische Städte. Im vergangenen Monat wurde dabei eine tausend Jahre alte Kathedrale in Kiew getroffen, die für den orthodoxen Glauben in beiden Ländern von zentraler Bedeutung ist.

Seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 wurden bei Angriffen auf Kiew und andere Städte Tausende ukrainische Zivilisten getötet. Moskau bestreitet, absichtlich ⁠Zivilisten ins Visier zu nehmen. Angriffe auf die zivile Infrastruktur seien jedoch legitim, da sie die Fähigkeit der Ukraine zur Kriegsführung schwächten. Selenskyj hat Putin Verhandlungen zur Beendigung des Krieges vorgeschlagen, was der Kreml-Chef jedoch gegenwärtig ablehnt.

(Mitarbeit Jekaterina Golubkova, Anna Pruchnicka und Anna VoitenkoBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Philipp KrachBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)