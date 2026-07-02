Nebius: Warum ich einen Nebius-Rücksetzer auf 200 Dollar kaufen würde

Was bewegt die Aktie?

Nebius hatte sich seit Anfang April von 100 auf zuletzt 300 Dollar verdreifacht und war damit der größte Profiteur der jüngsten Aufwärtsbewegung im Sektor – dementsprechend heftig fällt jetzt die Gegenbewegung aus. Inhaltlich betrifft die Sorge vor Konkurrenz durch Meta nicht nur Nebius, sondern die gesamte Neocloud-Branche, die Rechenzentren betreibt und deren Kapazität vermietet.

Nebius selbst kalkuliert nach eigenen Angaben mit rund 20 Milliarden Dollar Umsatz pro Gigawatt Kapazität und Jahr – eine Größenordnung, die sich mit dem deckt, was Analysten auch für die neuen Kapazitäten von Meta für realistisch halten. Das bestätigt aus meiner Sicht eher das aktuelle Preisniveau der Neocloud-Anbieter, als dass es ihr Geschäftsmodell infrage stellt.

Charttechnik

Ausgehend von der Aufwärtsbewegung von 100 auf 300 Dollar liegt das 50-Prozent-Retracement bei 200 Dollar – das ist mein Basisszenario für einen möglichen weiteren Rücksetzer. Bei einem noch stärkeren Ausverkauf im Sektor ist auch ein Niveau um 150 Dollar nicht auszuschließen.

Martins Einschätzung

An der langfristigen Story ändert der aktuelle Ausverkauf für mich nichts – im Gegenteil. Der gesamte Markt für Rechenkapazität bleibt so knapp, dass jedes zusätzliche Gigawatt an Kapazität schneller verkauft ist, als neue Konkurrenz überhaupt Wirkung entfalten kann. Einen Rücksetzer in Richtung 200 Dollar oder sogar 150 Dollar würde ich deshalb als Kaufgelegenheit ansehen.