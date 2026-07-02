Dax Chartanalyse 02.07.2026

Allzeithoch beim Dax rückt näher

onvista · Uhr
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Dax-Widerstand25.15025.500
Dax-Unterstützung24.60024.800

Dax-Rückblick:

Der Dax hielt sich gestern oberhalb der 25.000-Punkte-Marke, ohne dabei größeren Bewegungsdrang zu entwickeln. Dies könnte sich heute ändern - nach einer schwachen Eröffnung löst sich der Dax heute dynamisch in Richtung höherer Kurse.

Dax-Ausblick: 

Mit dem Anstieg über die obere Begrenzung des Abwärtstrend-Kanals im Stundenchart und dem Überwinden der 25.000er-Marke ist der Weg aus charttechnischer Sicht frei für eine neue Kaufwelle in den Bereich 25.400/600 Punkte; das bisherige Allzeithoch liegt knapp über 25.500 Punkten.

Lediglich ein erneuter, nachhaltiger Rückfall unter die 25.000-Punkte-Marke würde das kurzfristig positive Bild eintrüben. Solange dieses Szenario ausbleibt, stehen die Chancen für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung gut. Damit rückt auch ein erneuter Anlauf auf das Allzeithoch zunehmend in den Fokus.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
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Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

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Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU90JG) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 02.07.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.737,96 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU669M) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 02.07.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.765,70 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

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