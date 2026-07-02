Ökonomen zum Reformpaket: Beitrag zur Überwindung der Stagnation

Berlin, 02. Jul (Reuters) - ⁠Das Reformpaket der Bundesregierung ist nach Ansicht führender Ökonomen ein Schritt in die richtige Richtung. Es sei "ein wichtiger Beitrag zur Überwindung der wirtschaftlichen Stagnation in Deutschland", sagte der Chef des Münchner Ifo-Instituts am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. "Weitere Schritte müssen allerdings folgen." Positive Wachstumswirkung dürften vor allem die Maßnahmen zur Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und zur Stärkung der Leistungsanreize entfalten. "Das ‌gilt auch für die Maßnahmen zum Bürokratieabbau", betonte Fuest. Positiv sei auch das Verbot der Enteignung von Immobilien. "Die Enteignungspläne in Berlin schrecken private Investoren im Wohnungsbau ab und verschärfen die Wohnungsnot", sagte der Wirtschaftsforscher.

Mit den ⁠Reformen stellt die Bundesregierung ⁠nach Ansicht von Marion Mühlberger von Deutsche Bank Research ihre Fähigkeit unter Beweis, sich auf wichtige Strukturreformen zu einigen. "Dies dürfte sich positiv auf die Stimmung auswirken und untermauert unsere Prognose eines Anziehens des Wirtschaftswachstums in der zweiten Jahreshälfte", sagte Mühlberger. ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski zufolge dürfte das Paket den Standort Deutschland langfristig stärken und auch die öffentlichen Finanzen nachhaltiger machen. "Das ist jetzt kein Paket, durch das ab morgen wieder blühende Landschaften entstehen", erläuterte Brzeski. "Es ‌ist ein Paket, das versucht, die Versäumnisse der letzten zwei Jahrzehnte ‌zu korrigieren." Zusammen mit den Investitionen aus dem Sondervermögen gebe das Hoffnung auf ein langsames Wiederanziehen der Konjunktur.

"NICHT DER GEWÜNSCHTE IMPULS"

DIW-Präsident Marcel Fratzscher sieht nur einen begrenzten Beitrag zur Lösung der strukturellen Probleme Deutschlands. "Es ist gut, dass nun eine Einigung gefunden ⁠werden konnte, die eine Reihe von guten und sinnvollen Elementen enthält", sagte der Chef des Deutschen Instituts für ‌Wirtschaftsforschung (DIW). Vor allem der Abbau von Bürokratie, die Ziele beim ⁠Wohnungsbau und die steuerliche Entlastung bis in die Mitte hinein seien positiv. Das Reformpaket sei aber kein großer Wurf. "Es wird der deutschen Wirtschaft nicht den gewünschten Impuls für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit geben", betonte Fratzscher.

Dem Reformpaket mangele es zudem an Gerechtigkeit. "Es hat eine soziale Schieflage, da der Fokus auf der ‌Entlastung von Unternehmen liegt, zum Teil zulasten der Beschäftigten", betonte ⁠Fratzscher. Die Ausweitung der sachgrundlosen Befristung und die ⁠teilweise Aufweichung des Kündigungsschutzes als großen Wurf zu verkaufen, "ist nicht seriös". Auch durch die geplanten Reformen bei Rente, Gesundheit und Pflege würden vor allem Menschen mit wenig Einkommen und Ersparnissen harte Einschnitte erfahren.

Ifo-Präsident Fuest hält die geplante Einkommensteuerreform für weniger wachstumsfreundlich. Der Entlastung mittlerer Einkommen stünden höhere Belastungen von mittelständischen Personengesellschaften durch den höheren Spitzensteuersatz gegenüber. Dieser liege künftig inklusive Solidaritätszuschlag knapp unter 50 Prozent. Hier wäre es wichtig, die Bedingungen für die Nutzung der Thesaurierungsbegünstigung zu verbessern. Diese steuerliche Regelung erlaubt es Unternehmern und Personengesellschaften, ihre im Betrieb verbleibenden Gewinne auf Antrag mit einem ermäßigten Steuersatz zu versteuern, um so entlastet zu werden. "Größter Schwachpunkt des ⁠Reformpakets ist, dass Maßnahmen zur Konsolidierung der Staatsausgaben fehlen", betonte Ifo-Präsident Fuest. "Mittelfristig sind steuerliche Entlastungen unmöglich, wenn das Wachstum der Staatsausgaben nicht eingedämmt wird."

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)