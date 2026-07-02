Original-Research: 3U HOLDING AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: 3U HOLDING AG - von Montega AG

02.07.2026 / 13:24 CET/CEST
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Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu 3U HOLDING AG

     Unternehmen:               3U HOLDING AG
     ISIN:                      DE0005167902

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      02.07.2026
     Kursziel:                  2,10 EUR (zuvor: 2,20 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

3U erhält Genehmigung für Windpark in NRW

3U hat für den Windpark Breite Eiche die immissionsschutzrechtliche
Genehmigung erhalten und damit einen weiteren Schritt im Ausbau des Segments
Erneuerbare Energien vollzogen.

Erhöhung der Stromproduktion um 13,6 MW: Die erhaltene BImSchG-Genehmigung
bündelt neben der immissionsschutzrechtlichen Erlaubnis auch Baugenehmigung,
luftverkehrsrechtliche Zustimmung sowie die Waldumwandlungsgenehmigung.
Geplant sind zwei Nordex-Anlagen mit einer Nennleistung von je 6,8 MW, die
die Stromkapazität des Konzerns damit um 13,6 MW erhöhen. Vorbehaltlich
eines Zuschlags in der Bundesnetzagentur-Ausschreibung könnte der Bau ab
2027 beginnen. Inbetriebnahme und erste Stromeinspeisung sind für Ende 2027
bis Anfang 2028 geplant. Perspektivisch ist eine Erweiterung um zwei weitere
Anlagen vorgesehen.

Ausschreibung-Teilnahme als nächster Meilenstein: Als nächster Schritt soll
der Windpark noch im laufenden Geschäftsjahr 2026 an der Ausschreibung der
Bundesnetzagentur teilnehmen. Die Vergütungspreise sind dabei zuletzt
deutlichzurückgegangen, so lag der durchschnittliche Zuschlagswert bei der
Mai-Ausschreibung 2026 bei 5,1 ct/kWh. Ein Zuschlag ist insbesondere als
Sicherheit für die Projektfinanzierung als auch für einen erleichterten
Netzanschluss von zentraler Bedeutung. Wir erwarten deshalb, dass 3U mit
einem kompetitiven Preis in die Ausschreibung gehen wird. Das
Investitionsvolumen liegt laut Unternehmensangaben im unteren bis mittleren
zweistelligen Mio.-EUR-Bereich (MONe: 25 Mio. EUR). Der Zinssatz für die
Fremdfinanzierung, die wie üblich den Großteil der Investitionssumme
abdecken sollte, dürfte sich im Rahmen des einschlägigen KfW-Programms
bewegen, das aktuell rund 4,7% p.a. bei 20 Jahren Laufzeit bietet.

Unter der Annahme einer jährlichen Stromproduktion von 32 GWh sowie einer
Vergütung einschließlich Gütefaktor von 7,0 ct/kWh erwarten wir einen
Jahresumsatz von rund 2,2 Mio. EUR sowie ein EBITDA von etwa 1,8 Mio. EUR.
Zusätzliches Upside ergibt sich über eine Direktvermarktung des Stroms, da
sowohl aktuelle Marktpreise als auch die von 3U zuletzt abgeschlossenen PPAs
über dem aktuellen Ausschreibungsniveau liegen dürften.

Modellseitig noch nicht eingepreist: Wir haben Breite Eiche bislang noch
nicht in unsere Prognosen aufgenommen und werden dies nach einem
erfolgreichen Zuschlag in der Ausschreibung nachholen. Bei planmäßiger
Inbetriebnahme erwarten wir ab 2028 einen jährlichen EBITDA-Beitrag von über
1,8 Mio. EUR, während das Ergebnis nach Abschreibungen und Zinsen zunächst
noch etwa ausgeglichen ausfallen dürfte. Darüber hinaus berücksichtigt unser
Modell nun die aktuelle Bitcoin-Kursentwicklung. Während wir aufgrund des
zwischenzeitlichen Kursanstiegs zunächst mit einer Zuschreibung im zweiten
Quartal gerechnet hatten, erwarten wir nun eine weitere Abschreibung in Höhe
von 2,7 Mio. EUR.

Fazit: Die BImSchG-Genehmigung für Breite Eiche ist ein wichtiger
Meilenstein, der den Wachstumspfad im EE-Segment weiter konkretisiert. Wir
bestätigen die Kaufempfehlung, reduzieren das Kursziel jedoch aufgrund des
niedrigeren Bitcoin-Kurses auf 2,10 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=af483c17bf6b5dc0543b55f27acb6cf7

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=2c4d8b30-7606-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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