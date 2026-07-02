Original-Research: Erlebnis Akademie AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: Erlebnis Akademie AG - von Sphene Capital GmbH 02.07.2026 / 14:26 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Erlebnis Akademie AG Unternehmen: Erlebnis Akademie AG ISIN: DE0001644565 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 02.07.2026 Kursziel: EUR 10,70 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler Projektpipeline verlagert sich auf Minderheitsbeteiligungen Weniger die mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts bestätigten Ergebniszahlen 2025 als der im Bericht präzisierte, aus unserer Sicht strukturelle Strategiewechsel durch eine konsequente Einbindung von Joint Venture-Partnern ist das Bemerkenswerte des aktuellen Nachrichtenflusses. eak verbindet eine sukzessive Verbesserung der operativen Profitabilität des bestehenden Portfolios mit einer nach unserer Einschätzung deutlich kapitaleffizienteren Wachstumsstrategie. Gelingt die Umsetzung der Joint-Venture-Pipeline wie geplant, dürfte eak in den kommenden Jahren sowohl das Gewinnwachstum als auch die Kapitalrendite nachhaltig steigern - eine Kombination, die aus unserer Sicht auf dem aktuellen Bewertungsniveau noch nicht reflektiert wird. Wir bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der Erlebnis Akademie und ermitteln aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell ein Kursziel von EUR 10,70 je Aktie (Base-Case-Szenario). eak hat mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt. Während der Umsatz mit EUR 24,8 Mio. gegenüber dem Vorjahr leicht sank (Vj.: EUR 25,1 Mio.), verbesserte sich die operative Profitabilität deutlich. Nach unseren Berechnungen stiegen EBITDA bzw. EBIT auf EUR 6,0 Mio. (Vj.: EUR 5,7 Mio., +5,2% YoY) bzw. EUR 0,7 Mio. (Vj.: -0,033 Mio.). Entscheidend ist dabei aus unserer Sicht weniger die absolute Höhe des Ergebnisses als vielmehr der Nachweis, dass das bestehende Standortportfolio auch ohne nennenswertes Umsatzwachstum zunehmend operative Skaleneffekte generiert. Für den Investment Case jedoch hat die angekündigte Anpassung der Expansionsstrategie mindestens die gleiche Bedeutung wie die Ergebnisentwicklung. So plant die Gesellschaft neue Baumwipfelpfade in Form von Joint-Ventures mit lokalen Partnern. Die in Planung befindlichen Projekte u. a. in Castlewellan (Nordirland) und Istrien (Kroatien) sollen nicht mehr vollständig eigenfinanziert werden, sondern unter Einbindung regionaler Investoren und Partner entstehen. Damit reduziert sich die Kapitalbindung der eak je Projekt erheblich, während gleichzeitig die internationale Expansion beschleunigt werden kann. Aus unserer Sicht ergibt sich daraus ein wesentlicher Werttreiber für die kommenden Jahre: Bislang wurde die Bewertung der eak maßgeblich durch den hohen Kapitalbedarf jedes neuen Baumwipfelpfads begrenzt. Gelingt es dem Unternehmen, seine Projektpipeline über Joint Ventures schneller und kapitaleffizienter auszubauen, könnte sich die Wachstumsgeschwindigkeit erhöhen, ohne dass sich die Bilanz entsprechend verlängert. Gleichzeitig bleibt die Gesellschaft über ihre Rolle als Joint-Venture-Partner sowie als Entwickler und Betreiber an den langfristigen Erträgen der Standorte beteiligt. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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Kontakt für Rückfragen: Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=5cc54b15-760d-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2359064 02.07.2026 CET/CEST °