Original-Research: Erlebnis Akademie AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

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Original-Research: Erlebnis Akademie AG - von Sphene Capital GmbH

02.07.2026 / 14:26 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Erlebnis Akademie AG

     Unternehmen:               Erlebnis Akademie AG
     ISIN:                      DE0001644565

     Anlass der Studie:         Update Report
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      02.07.2026
     Kursziel:                  EUR 10,70 (unverändert)
     Kursziel auf Sicht von:    24 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Peter Thilo Hasler

Projektpipeline verlagert sich auf Minderheitsbeteiligungen

Weniger die mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts bestätigten
Ergebniszahlen 2025 als der im Bericht präzisierte, aus unserer Sicht
strukturelle Strategiewechsel durch eine konsequente Einbindung von Joint
Venture-Partnern ist das Bemerkenswerte des aktuellen Nachrichtenflusses.
eak verbindet eine sukzessive Verbesserung der operativen Profitabilität des
bestehenden Portfolios mit einer nach unserer Einschätzung deutlich
kapitaleffizienteren Wachstumsstrategie. Gelingt die Umsetzung der
Joint-Venture-Pipeline wie geplant, dürfte eak in den kommenden Jahren
sowohl das Gewinnwachstum als auch die Kapitalrendite nachhaltig steigern -
eine Kombination, die aus unserer Sicht auf dem aktuellen Bewertungsniveau
noch nicht reflektiert wird. Wir bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien
der Erlebnis Akademie und ermitteln aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell
ein Kursziel von EUR 10,70 je Aktie (Base-Case-Szenario).

eak hat mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts die vorläufigen
Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt. Während der Umsatz mit EUR 24,8
Mio. gegenüber dem Vorjahr leicht sank (Vj.: EUR 25,1 Mio.), verbesserte
sich die operative Profitabilität deutlich. Nach unseren Berechnungen
stiegen EBITDA bzw. EBIT auf EUR 6,0 Mio. (Vj.: EUR 5,7 Mio., +5,2% YoY)
bzw. EUR 0,7 Mio. (Vj.: -0,033 Mio.). Entscheidend ist dabei aus unserer
Sicht weniger die absolute Höhe des Ergebnisses als vielmehr der Nachweis,
dass das bestehende Standortportfolio auch ohne nennenswertes Umsatzwachstum
zunehmend operative Skaleneffekte generiert.

Für den Investment Case jedoch hat die angekündigte Anpassung der
Expansionsstrategie mindestens die gleiche Bedeutung wie die
Ergebnisentwicklung. So plant die Gesellschaft neue Baumwipfelpfade in Form
von Joint-Ventures mit lokalen Partnern. Die in Planung befindlichen
Projekte u. a. in Castlewellan (Nordirland) und Istrien (Kroatien) sollen
nicht mehr vollständig eigenfinanziert werden, sondern unter Einbindung
regionaler Investoren und Partner entstehen. Damit reduziert sich die
Kapitalbindung der eak je Projekt erheblich, während gleichzeitig die
internationale Expansion beschleunigt werden kann. Aus unserer Sicht ergibt
sich daraus ein wesentlicher Werttreiber für die kommenden Jahre: Bislang
wurde die Bewertung der eak maßgeblich durch den hohen Kapitalbedarf jedes
neuen Baumwipfelpfads begrenzt. Gelingt es dem Unternehmen, seine
Projektpipeline über Joint Ventures schneller und kapitaleffizienter
auszubauen, könnte sich die Wachstumsgeschwindigkeit erhöhen, ohne dass sich
die Bilanz entsprechend verlängert. Gleichzeitig bleibt die Gesellschaft
über ihre Rolle als Joint-Venture-Partner sowie als Entwickler und Betreiber
an den langfristigen Erträgen der Standorte beteiligt.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=bc7b34506cb631e40ff393451b76976b

Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (152) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=5cc54b15-760d-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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