OTS: Secupay / Transaktionen verdoppelt, Zahlungsvolumen auf 2,9 Milliarden ...

Transaktionen verdoppelt, Zahlungsvolumen auf 2,9 Milliarden Euro gestiegen: secupay setzt mit eigenem Acquiring den Wachstumskurs fort (FOTO) Pulsnitz (ots) - - Umsatz auf 24,9 Millionen Euro gesteigert - ein Plus von 30 Prozent zum Vorjahr - Geschäftsfeld Acquiring wächst um 123 Prozent - Kundenbasis auf über 500.000 Händler und Projektkunden ausgebaut - Vorstand mit Leif Jensen und Eric Weiß für nächste Wachstumsphase erweitert https://secupay.com/ , Spezialist für Payment- und Loyaltylösungen, übertrifft im abgeschlossenen Geschäftsjahr (01.04.2025-31.03.2026) die Vorjahresleistung erneut deutlich. Mit einem Umsatz von 24,9 Millionen Euro, das entspricht einem Plus von rund 30 Prozent zum Vorjahr, setzt das deutsche Zahlungsinstitut die positive Entwicklung der vergangenen Jahre konsequent fort. Das Zahlungsvolumen stieg auf rund 2,9 Milliarden Euro und die Zahl der Transaktionen verdoppelte sich nahezu auf über 34,6 Millionen. Zudem ist die Kundenbasis auf mehr als 500.000 Händler und Projektkunden gewachsen. Hans-Peter Weber, Gründer und Vorstand von secupay, zur Unternehmensstrategie: "Wir haben secupay über 25 Jahre konsequent aus eigener Kraft aufgebaut, ohne externe Kapitalgeber, dafür mit dem Anspruch, jede Entscheidung langfristig verantworten zu können. Das eigene Acquiring ist dafür ein gutes Beispiel: Wer als Zahlungsinstitut wirklich unabhängig sein will, muss die wesentlichen Teile der Wertschöpfungskette selbst beherrschen. Das haben wir in diesem Geschäftsjahr umgesetzt - und das Ergebnis spricht für sich." Zahlen im Überblick: 01.04.25 - 31.03.26 01.04.24 - 31.03.25 Umsatz 24,9 Mio. EUR 19,2 Mio. EUR Zahlungsvolumen 2,907 Mrd. EUR 1,936 Mrd. EUR Transaktions-Anzahl 34,604 Mio. 17,557 Mio. Händler + Projektkunden über 500.000 365.000 Acquiring als Wachstumstreiber, POS und Finanztransfer legen nach Das Geschäftsfeld Acquiring entwickelte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr besonders dynamisch: Nach der Umstellung vom Partner-Modell auf das eigenständig betriebene Acquiring erzielte secupay hier ein Wachstum von 123 Prozent. Beim Acquiring übernimmt ein Zahlungsinstitut die direkte Abwicklung von Kartenzahlungen zwischen Händler, Kartenorganisation und Bank. Bisher hatte secupay diesen Prozess über externe Partner gesteuert. Als Acquirer kann das Unternehmen Händler nun deutlich schneller an den Zahlungsbetrieb anbinden und zusätzliche Services im E-Commerce sowie am stationären POS anbieten. Das Kerngeschäft POS, die Bereitstellung und der Betrieb von Zahlungsterminals für den stationären Handel, bleibt das starke Fundament und wächst um 24 Prozent. Ergänzt wird das Portfolio durch SoftPOS-Lösungen. Damit wird ein geeignetes Android-Smartphone zum voll funktionsfähigen Kartenterminal und bietet eine flexible Alternative zu klassischer Hardware, die besonders im indirekten Vertrieb über Partnernetzwerke gefragt ist. Margenstarkes Geschäft mit Deutschlands bekanntesten Marken Der Bereich Finanztransfer legte um 12 Prozent zu und rückt als besonders margenstarkes Segment immer stärker in den Fokus. secupay übernimmt dabei automatisierte Auszahlungsprozesse, etwa für Cashback-Auszahlungen an Aktionsteilnehmer. Das Unternehmen arbeitet direkt und über Agenturen mit einigen der bekanntesten Marken Deutschlands zusammen, darunter die Volkswagen Group, Jacobs Douwe Egberts und Hochland. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat secupay im Rahmen solcher Cashback-Aktionen Gelder an rund 3,75 Millionen Aktionsteilnehmer ausgezahlt, von Cent-Beträgen bis hin zu größeren Erstattungsbeträgen. Das gesamte Zahlungsvolumen lag bei rund 41,5 Millionen Euro. Erweiterter Vorstand: Klare Verantwortung für die nächste Phase Parallel zur starken Geschäftsentwicklung hat secupay seine Führungsstruktur weiterentwickelt: Mit Leif Jensen und Eric Weiß wurden zum Geschäftsjahresbeginn im April 2026 zwei erfahrene Manager in das Führungsgremium berufen. Dieser Schritt spiegelt die positive Entwicklung des Unternehmens wider, das inzwischen auf über 100 Mitarbeitende gewachsen ist. Gemeinsam mit Gründer Hans-Peter Weber soll das neue Führungsteam das Unternehmen noch agiler, serviceorientierter und technologisch unabhängiger aufstellen - und so die Grundlage für weiteres nachhaltiges Wachstum legen. Hans-Peter Weber verantwortet weiterhin Strategie, Finanzen und die Gesamtausrichtung des Unternehmens. Leif Jensen bringt langjährige Vertriebs- und Führungserfahrung aus der Payment-Branche mit, insbesondere im Aufbau und in der Steuerung strategischer Vertriebspartnerschaften im deutschen Acquiring- und E-Commerce-Markt. Seine Schwerpunkte liegen in der Geschäftsentwicklung, dem Ausbau von Partnernetzwerken sowie der Vermarktung von E-Commerce-, Payment- und Loyalty-Lösungen in der DACH-Region. Eric Weiß verfügt über fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Payment- und FinTech-Branche. Seine Laufbahn bei secupay und den Vorgängergesellschaften umfasst Stationen vom technischen Support über Vertrieb und operative Führung bis hin zum Produktmanagement. Er verantwortet den Ausbau des Produktportfolios zu einer integrierten Zahlungsplattform. "In der Zahlungsbranche klingt Verlässlichkeit wie eine Selbstverständlichkeit, in der Praxis bleibt sie oft hinter den Erwartungen zurück", so Leif Jensen. "Kunden und Partner suchen einen Payment-Anbieter, der nicht nur technisch mitdenkt, sondern auch kommerzielle Zusammenhänge versteht und pragmatisch handelt, ohne Umwege über Konzernstrukturen. Diese Stärke wollen wir jetzt noch gezielter einsetzen." Eric Weiß, Vorstand Produkte, ergänzt die technologische Perspektive: "Das ist nur möglich, weil wir die relevanten Prozesse selbst in der Hand haben. Technische Unabhängigkeit ist kein Selbstzweck. Sie ist die Voraussetzung dafür, schnell, direkt und verlässlich liefern zu können." Wachstumspfad 2026/2027: neue Zahlungsarten und erweiterte Plattformkompetenz Für das laufende Geschäftsjahr plant secupay den Ausbau des Zahlungsartenportfolios. Dazu zählen unter anderem kontobasierte Zahlverfahren wie Pay by Bank sowie die Integration weiterer Akzeptanzlösungen in den eigenen Acquiring-Betrieb. Mittelfristig soll zudem die Plattform-Infrastruktur für internationale Anforderungen ausgebaut werden. Über secupay Die secupay AG mit Sitz in Pulsnitz bei Dresden ist ein von der deutschen Finanzaufsicht BaFin zugelassenes Zahlungsinstitut. Als Principal Member von Visa und Mastercard betreibt das Unternehmen eine eigene Acquiring-Infrastruktur und bietet Händlern, Plattformen und institutionellen Kunden ganzheitliche Zahlungslösungen - vom stationären POS über E-Commerce, Marktplätze, Investmentplattformen bis hin zu automatisierten Auszahlungsprozessen und Kartenprogrammen für Unternehmen, öffentliche Institutionen und soziale Träger. Als größtes inhabergeführtes Zahlungsinstitut in Deutschland begleitet secupay mit über 25 Jahren Erfahrung mehr als 500.000 Händler- und Projektkunden. Pressekontakt: secupay AG Ines Mager Goethestraße 6 01896 Pulsnitz Tel.: 035955 7550 550 E-Mail: mailto:i.mager@secupay.ag Fink & Fuchs AG Simone Motschmann Berliner Straße 164 65205 Wiesbaden Tel.: 0611 74131 929 E-Mail: mailto:secupay@finkfuchs.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182941/6306674 OTS: Secupay