Was bewegt die Aktie?

Die aktuelle Konsolidierung folgt zwei nahezu gleich starken Abwärtswellen, aus denen sich rechnerisch ein Kursziel knapp über der 100-Dollar-Marke ergibt – ziemlich genau dort, wo die Aktie zuletzt gedreht hat. Palantir-Chef Alex Karp sprach in einem CNBC-Interview offen über das sogenannte Token-Maxing vieler Unternehmen, die ihren KI-Rechenverbrauch immer weiter hochtreiben, ohne die Kosten im Blick zu behalten.

Ein Unternehmen wie Uber habe sein gesamtes Jahresbudget an Rechenkapazität bereits in weniger als sechs Monaten aufgebraucht. Karp sieht genau hier den Vorteil von Palantir: Die Plattformen des Unternehmens sollen den Einsatz künstlicher Intelligenz auf Regierungs- wie auf Unternehmensebene deutlich ressourcenschonender machen. DA Davidson begründet die Hochstufung entsprechend mit klaren Wettbewerbsvorteilen gegenüber anderen Anbietern.

Charttechnik

Die beiden Abwärtswellen seit dem jüngsten Hoch sind nahezu symmetrisch verlaufen. Die daraus abgeleitete Zielzone liegt knapp über 100 Dollar – exakt dort, wo die Aktie zuletzt ihr Tief ausgebildet hat.

Martins Einschätzung

Ich gehe davon aus, dass der Markt bei Palantir nahe der 100-Dollar-Marke tatsächlich einen Boden gefunden hat und die Aktie von hier aus wieder dynamischer ansteigen kann. Die Kombination aus günstiger Charttechnik, dem Analysten-Upgrade und der klaren Positionierung im Enterprise-KI-Geschäft macht Palantir für mich nach dem Rücksetzer wieder interessant.