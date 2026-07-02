Post wehrt sich gegen Ende von Steuerprivileg für Geschäftspost

Düsseldorf/Berlin, 02. ⁠Jul (Reuters) - Die Deutsche Post wehrt sich gegen Pläne der Bundesregierung, die Befreiung von der Mehrwertsteuer für die Beförderung von Geschäftspost zu streichen. Der Konzern erklärte am Donnerstag, die Steuerbefreiung ‌sei europarechtlich zwingend vorgeschrieben. Das Bundesfinanzministerium begründete den Vorstoß hingegen mit dem Ziel, gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Anbieter zu ⁠schaffen. Die ⁠Post reagierte mit ihrer Stellungnahme auf einen entsprechenden Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel".

"Auch die Beförderung von Geschäftskundenbriefen ist nach der einschlägigen Rechtsprechung Teil des Universaldienstes", betonte die Post. Der Konzern erbringe als einziger Post- und Paketdienstleister in Deutschland ‌den aufwendigen Universaldienst. Er stelle Post ‌flächendeckend und mit eigener Infrastruktur wie Briefkästen zu und falle deshalb unter die Befreiung von der Umsatzsteuer.

Ein Sprecher des Finanzministeriums ⁠erklärte, Grundlage für die Umsatzsteuerbefreiung seien die Regelungen des Postgesetzes. ‌Dieses solle geändert werden. Zuständig ⁠dafür sei das Wirtschaftsministerium. Nach Angaben aus dem Finanzministerium hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) klargestellt, dass nur Leistungen unter den Universaldienst fallen, die den Grundbedürfnissen der Bevölkerung ‌entsprechen. Bei der Geschäftspost ⁠handele es sich hingegen um ⁠Dienste, die besonderen Bedürfnissen von Wirtschaftsteilnehmern entsprächen, da sie von Privatkunden faktisch nicht genutzt würden. Im Ergebnis schätze das Ministerium die jährlichen Steuermehreinnahmen auf 115 Millionen Euro.

Die steuerliche Regelung für die Post ist seit Jahren umstritten. Unter anderem hatte die Monopolkommission bereits ein Ende der Umsatzsteuerbefreiung bei Geschäftskundenbriefen gefordert.

(Bericht von Matthias Inverardi und Holger HansenRedigiert ⁠von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)