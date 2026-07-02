Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu möglicher Lockerung/Kündigungsschutz

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu möglicher Lockerung/Kündigungsschutz:

"Die Lockerung vom Kündigungsschutz soll wohl im Koalitionsausschuss zur Sprache kommen. Warum muss man ausgerechnet dieses Thema auf die Agenda setzen? Gerade jetzt, da jeden Tag neue Schocknachrichten über den Abbau von Industriearbeitsplätzen zu hören sind? Jetzt, da nicht einmal Entwickler die Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz auf den Arbeitsmarkt voraussagen können? Es ist ja gut, wenn der Kanzler den Unternehmen helfen will. Es gibt aber doch ganz andere Hebel für mehr Wachstum. Bürokratie reduzieren, die Arbeitszeiten flexibler machen, die Lohnnebenkosten senken. Die Wirtschaft von der Politik doch wenigstens erwarten, die Konsumlust der Menschen nicht zusätzlich zu belasten, indem man ihnen Angst vor dem Abstieg macht."/yyzz/DP/he