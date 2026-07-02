Protestaufruf in Griechenland nach tödlichem Brandanschlag

Athen, 02. ⁠Jul (Reuters) - Nach dem Tod einer Frau bei Brandanschlägen auf Häuser von Politikern in Griechenland hat die Regierungspartei Nea Dimokratia zu einer Demonstration gegen Gewalt aufgerufen. Am Abend soll vor ‌dem Krankenhaus in Thessaloniki, in dem die Frau starb, bei einer Kundgebung zu ihren Ehren gegen solche Angriffe protestiert ⁠werden, ⁠wie die Partei und ihre Jugendorganisation Onned am Donnerstag mitteilten. "Geeint gegen den Terrorismus" und "Wir haben keine Angst vor euch", hieß es in der Erklärung.

Bei dem Todesopfer handelt es sich um die 72-jährige Mutter einer Parlamentskandidatin der konservativen ‌Regierungspartei. Unbekannte hatten am frühen Dienstag ‌brennende Gaskanister an den Wohnhäusern von drei Politikern der Nea Dimokratia im nordgriechischen Thessaloniki deponiert. Bei den folgenden Explosionen erlitt auch ⁠die Kandidatin selbst Verbrennungen. Zudem wurden drei weitere Menschen verletzt. ‌Regierungssprecher Pavlos Marinakis verurteilte die ⁠Tat als feigen Terrorakt von Extremisten. Eine Anti-Terror-Einheit der Polizei übernahm die Ermittlungen. Zu den Anschlägen bekannte sich zunächst niemand.

Es ist das erste Mal seit mehr ‌als zehn Jahren, dass ⁠in Griechenland ein Mensch bei ⁠einem Anschlag auf Politiker getötet wurde. Das südeuropäische Land hat eine jahrzehntelange Historie politischer Gewalt, zu der auch Bomben- und Brandanschläge zählen. Tödliche Anschläge wurden jedoch selten, nachdem vor 20 Jahren die Anführer linker Untergrundgruppen inhaftiert worden waren. Zuletzt verursachten solche Anschläge meist nur Sachschäden.

(Bericht von Renee Maltezou, geschrieben von Christian Götz, redigiert von ⁠Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)