Drohnenhersteller

Quantum Systems wirbt über eine Milliarde Dollar ein

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Jemand bedient eine Drohne.
Quelle: Adobe.com/sezer66

Gilching (dpa) - Der im Zuge des Ukraine-Kriegs bekanntgewordene deutsche Drohnenhersteller Quantum Systems hat in seiner jüngsten Finanzierungsrunde 1,2 Milliarden Dollar eingeworben. Das ist mehr Geld als zuvor in den elf Jahren seit der Gründung des Start-ups 2015 zusammen. Das Geld soll vorrangig in die technische Entwicklung fließen, mit einem Schwerpunkt auf der «Mosaic» getauften die Steuerungssoftware für unbemannte Systeme. Die Bewertung des Unternehmens hat sich nach Angaben des Vorstands bei einer Videopressekonferenz nunmehr auf acht Milliarden Dollar verdoppelt.

Quantum Systems stellt sowohl militärisch als auch zivil nutzbare Drohnen her, erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz von 300 Millionen Euro und ist nach Unternehmensangaben profitabel. Die Quantum-Drohnen werden unter anderem von den ukrainischen Streitkräften eingesetzt. Insgesamt hat das Unternehmen nach Angaben von Finanzvorstand Jonas Jarosch seit seiner Gründung zwei Milliarden Dollar Investorengeld eingeworben. Ko-Vorstandschef Florian Seibel ließ offen, ob Quantum Systems einen Börsengang anstrebt.

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