Softwarekonzern

SAP tritt für KI-Umbau auf Kostenbremse

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: KI

SAP verschärft seinen Sparkurs, um mehr Geld in Künstliche Intelligenz zu investieren. Geplant sind unter anderem strengere Regeln für Neueinstellungen und Dienstreisen. Vorstandschef Christian Klein sieht KI als Wachstumstreiber und betont, dass SAP dadurch neue Aufträge gewinnt.

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Quelle: nitpicker / Shutterstock.com

SAP will mit einem Sparpaket Mittel für Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) freimachen. Daher würden die Richtlinien für Neueinstellungen oder ‌Dienstreisen verschärft, teilte der Walldorfer Softwarekonzern am Donnerstag mit. Zunächst hatte die Nachrichtenagentur ⁠Bloomberg ⁠über die Pläne berichtet, die einen Einstellungsstopp vorsähen.

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