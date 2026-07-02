SAP tritt für KI-Umbau auf Kostenbremse

SAP will mit einem Sparpaket Mittel für Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) freimachen. Daher würden die Richtlinien für Neueinstellungen oder ‌Dienstreisen verschärft, teilte der Walldorfer Softwarekonzern am Donnerstag mit. Zunächst hatte die Nachrichtenagentur ⁠Bloomberg ⁠über die Pläne berichtet, die einen Einstellungsstopp vorsähen.

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