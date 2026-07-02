SAP tritt für KI-Umbau auf Kostenbremse
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: KI
SAP verschärft seinen Sparkurs, um mehr Geld in Künstliche Intelligenz zu investieren. Geplant sind unter anderem strengere Regeln für Neueinstellungen und Dienstreisen. Vorstandschef Christian Klein sieht KI als Wachstumstreiber und betont, dass SAP dadurch neue Aufträge gewinnt.
Quelle: nitpicker / Shutterstock.com
SAP will mit einem Sparpaket Mittel für Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) freimachen. Daher würden die Richtlinien für Neueinstellungen oder Dienstreisen verschärft, teilte der Walldorfer Softwarekonzern am Donnerstag mit. Zunächst hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über die Pläne berichtet, die einen Einstellungsstopp vorsähen.
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