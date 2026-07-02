Schwache Jobs, starke Börse: Wall Street hofft auf die Fed

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Die Wall Street steuert vor dem langen Feiertagswochenende auf einen freundlichen Handelsstart zu. Der schwächer als erwartete Juni-Arbeitsmarktbericht wird zunächst eher positiv interpretiert: Ein abkühlender Jobmarkt nimmt Druck von der Fed und erhöht die Hoffnung auf Zinssenkungen. Genau diese Aussicht stützt die Stimmung, auch wenn unter der Oberfläche weiter rotiert wird. Besonders die stark gelaufenen KI-Infrastruktur- und Memory-Aktien stehen nach deutlichen Verlusten in Asien unter Druck. Belastend wirken Gewinnmitnahmen, Sorgen über mögliche Überkapazitäten bei KI-Rechenzentren, mögliche Apple-Käufe chinesischer Memory-Chips sowie neue Konkurrenz durch günstigere chinesische KI-Modelle. Bei den Einzelwerten stehen Apple, Meta, Google, OpenAI und SoftBank im Fokus. Meta lotet offenbar ein Cloud-Geschäft aus, um eigene KI-Infrastruktur extern zu vermarkten. Google wird durch eine bestätigte EU-Kartellstrafe belastet. OpenAI diskutiert laut Bericht eine mögliche 5-Prozent-Beteiligung der US-Regierung, während SoftBank erneut versucht, einen milliardenschweren Kredit auf Basis seiner OpenAI-Beteiligung zu sichern. Insgesamt bleibt die KI-Story intakt, aber der Markt unterscheidet stärker zwischen Hyperscalern, Software und den zuletzt heiß gelaufenen Pick-and-Shovel-Profiteuren.



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