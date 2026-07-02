Schwächeanfall am US-Jobmarkt - Schiebt Fed Zinserhöhung auf lange Bank?
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Der US-Arbeitsmarkt hat sich im Juni deutlich schwächer entwickelt als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft entstanden lediglich 57.000 neue Stellen und damit deutlich weniger als prognostiziert. Das dämpfte Spekulationen auf eine baldige Zinserhöhung der US-Notenbank Fed. An den Börsen sorgten die Daten für Rückenwind, während der US-Dollar unter Druck geriet.
Quelle: Adobe.com/Andrea Izzotti
Der US-Arbeitsmarkt hat sich im Juni massiv abgekühlt und damit Spekulationen auf eine baldige Leitzinserhöhung der US-Notenbank gedämpft. Unter dem Strich wurden nur 57.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschaffen, wie aus dem am Donnerstag vorgelegten Bericht der US-Regierung hervorgeht.
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