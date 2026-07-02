Schweiz: Inflation schwächt sich im Juni auf 0,5 Prozent ab

Zürich, ⁠02. Jul (Reuters) - In der Schweiz haben die Verbraucherpreise im Juni erneut etwas angezogen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat betrug die ‌Teuerung 0,5 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Damit lag ⁠sie ⁠im Rahmen der Schätzungen von Volkswirten. Gemessen an den 0,6 Prozent des Vormonats ging die Jahresteuerung leicht zurück. Treiber der Inflation waren erneut Erdölprodukte, ‌die sich im Vergleich ‌zum Wert von Juni 2025 um 15,4 Prozent verteuerten. Auslöser der höheren Erdölpreise ⁠war der Konflikt im Nahen Osten. ‌Im Vergleich zum Mai ⁠2026 verbilligten sich Erdölprodukte dem Bundesamt zufolge um 3,4 Prozent. Im Jahresabstand zogen dem Bundesamt zufolge auch ‌die Preise ⁠für Bildung, Versicherungen und ⁠Finanzdienstleistungen sowie Tabakwaren an. Die Teuerungsdaten deuten nicht auf Handlungsbedarf für die Schweizerische Nationalbank (SNB) hin. Die Notenbank peilt generell eine Teuerungsrate zwischen null und zwei Prozent an.

(Bericht von Oliver Hirt Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)