TAGESVORSCHAU: Termine am 2. Juli 2026

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 2. Juli

 
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 FRA: Sodexo, Q3-Umsatz
10:00 DEU: VDMA zum Auftragseingang Mai 2026
11:00 DEU: Kion, Pre-Close-Call Q2

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
FRA: Michelin, Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026 (für Sell-Side Analysten)
GBR: Sainsbury, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR
06:30 CHE: SNB-Finanzstabilitätsbericht
08:30 CHE: Verbraucherpreise 6/26
09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 6/26
10:00 ITA: Arbeitslosenquote 5/26
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 5/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 6/26
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 5/26
16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 5/26 (endgültig)
 
SONSTIGE TERMINE
08:45 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet in Streit um Urheberschutz für USM-Haller-Möbelsystem, Karlsruhe

09:30 LUX: EuGH urteilt zu Milliarden-Kartellstrafe gegen Google

10:00 DEU: Eröffnung der Infineon Smart Power Fab, Dresden
Mit der «Smart Power Fab» reagiert Infineon auf die steigende Nachfrage nach Halbleitern etwa für erneuerbare Energien, Rechenzentren und Elektromobilität. In der neuen Fabrik sollen rund 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen.

HINWEIS
USA: Verkürzter US-Anleihenmarkt

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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