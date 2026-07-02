Treibstoffmangel beflügelt Nachfrage nach E-Autos in Russland

Moskau, 02. ⁠Jul (Reuters) - Der Kraftstoffmangel in Russland infolge ukrainischer Angriffe auf Raffinerien kurbelt den dortigen Absatz von E-Autos an. Das Moskauer Autohaus EN Cars, das unter anderem auf chinesische Marken wie Geely ‌spezialisiert ist, verkaufe derzeit zwei bis drei E-Autos pro Tag, sagte Gründer Jewgeni Sabelin der Nachrichtenagentur Reuters. Vor wenigen ⁠Wochen seien ⁠es noch zwei bis drei Fahrzeuge im Monat gewesen. Das Interesse steige sowohl im Billig- als auch im Premiumsegment. In den ersten fünf Monaten des Jahres kletterte der Absatz neuer Plug-in-Hybride nach Angaben der Analyseagentur Autostat und des ‌russischen Handelsministeriums um 125 Prozent auf rund ‌24.600 Fahrzeuge. Die Verkäufe reiner Elektroautos legten um 19 Prozent auf 4460 Stück zu.

Die anhaltenden ukrainischen Attacken auf die russische Energieinfrastruktur ⁠haben in den vergangenen Wochen zu Engpässen bei Benzin und ‌Diesel sowie zu deutlichen Preissteigerungen ⁠geführt. Um den langen Schlangen an den Tankstellen zu entgehen, suchen viele Verbraucher nach Alternativen. Der Trend zu alternativen Antrieben hatte sich bereits vor der akuten ‌Krise abgezeichnet, da die Kraftstoffpreise ⁠zwischen Januar und Mai im ⁠Jahresvergleich um mehr als zwölf Prozent gestiegen waren. Bislang hatten die enormen Entfernungen, das raue Klima und das lückenhafte Ladenetz in Russland ein stärkeres Wachstum des Marktes für E-Autos verhindert. Im vergangenen Jahr machten Elektroautos und Plug-in-Hybride Autostat zufolge 4,3 Prozent der gesamten Autoverkäufe aus.

(Bericht von Ekaterina Maksimova und Gleb StolyarovBearbeitet von Scot W. Stevenson, redigiert ⁠von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)