Union Pacific Corp. - Spannende Ausgangslage

Im Frühjahr hat der Dow Jones Transportation® einen wichtigen charttechnischen Ausbruch vollzogen – inklusive eines neuen Allzeithochs bei 24.826 Punkten. Das allein ist Steilvorlage genug, die Union Pacific-Aktie heute ausführlich auf den Prüfstand zu stellen. Mit dem Bruch des Abwärtstrends seit März 2022 (akt. bei 245,86 USD) liegt auch auf Einzeltitelebene ein wichtige Ausbruch vor. Zusätzlichen Rückenwind liefern die Trendfolger MACD und Relative Stärke nach Levy, die jeweils freundlich zu interpretieren sind. In der Summe dürfte der zugrunde liegende Basisaufwärtstrend wieder Fahrt aufnehmen. Als wichtigen Katalysator definieren wir in diesem Zusammenhang einen Spurt über die historischen Hochstände bei 278,94/279,70 USD. Neben dem bereits vorliegenden symmetrischen Dreieck würde diese Weichenstellung für ein zusätzliches aufsteigendes Dreiecksmuster sorgen (siehe Chart). Der Vorstoß in „uncharted territory“ stellt ohnehin eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt dar. Im Erfolgsfall ergibt sich – abgeleitet aus dem kleineren Dreieck – ein rechnerisches Kursziel von rund 340 USD. Zur Risikobegrenzung auf der Unterseite bietet sich indes die o. g. ehemalige Trendlinie an.

Union Pacific Corp. (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Union Pacific Corp.

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.l