USA: Arbeitslosigkeit sinkt unerwartet etwas

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WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosigkeit im Juni überraschend etwas gesunken. Die Arbeitslosenquote fiel um 0,1 Prozentpunkte auf 4,2 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen unveränderten Wert von 4,3 Prozent erwartet./la/jsl/stk

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