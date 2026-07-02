USA: Beschäftigung steigt deutlich weniger als erwartet

Die Beschäftigtenzahl in den USA ist im Juni viel schwächer als erwartet gestiegen. Außerhalb der Landwirtschaft legte sie um 57.000 zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 113.000 neuen Stellen gerechnet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde zudem um insgesamt 74.000 Stellen nach unten revidiert.