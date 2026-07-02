USA: Löhne legen wie erwartet zu

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WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Löhne im Juni wie erwartet gestiegen. Gegenüber dem Vormonat legten sie um 0,3 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet. Im Vormonat hatte das Lohnplus ebenfalls bei 0,3 Prozent gelegen.

Im Jahresvergleich stiegen die Löhne im Juni um 3,5 Prozent. Auch dies war so erwartet worden./la/jsl/he

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