USA wollen Taiwan zu "Hornissennest" machen

Taichung, 02. ⁠Jul (Reuters) - Ein ranghoher US-Diplomat hat Taiwan aufgefordert, zur Abschreckung Chinas ein Drohnen-Arsenal aufzubauen. "Nichts wird einen Konflikt wirksamer abschrecken, als Taiwan in ein Hornissennest aus Luft-, Oberflächen- und Unterwasserdrohnen ‌zu verwandeln", sagte Raymond Greene, der Leiter des Amerikanischen Instituts in Taipeh, am Donnerstag auf einem Forum in ⁠der Stadt ⁠Taichung. Das Institut ist die faktische Botschaft der USA auf der Insel. Drohnen böten eine bahnbrechende Möglichkeit, die Sicherheit Taiwans zu erhöhen und den Frieden in der Region zu festigen.

Die USA sind der wichtigste internationale ‌Unterstützer und Waffenlieferant Taiwans, obwohl sie ‌keine formellen diplomatischen Beziehungen zu der demokratisch regierten Insel haben. Greene verwies auf den Krieg in der Ukraine, wo Drohnen ⁠die Verteidigungsfähigkeit erheblich gestärkt hätten, selbst wenn man einer Übermacht ‌gegenüberstehe. Die USA und ⁠Taiwan könnten eine "demokratische" Drohnenproduktion verankern und so die kollektive Abschreckung der freien Welt stärken.

Die Regierung in Taipeh hat Drohnen und andere sogenannte asymmetrische Waffensysteme zur ‌Priorität erklärt. Im Mai ⁠hatte das von der Opposition ⁠dominierte Parlament jedoch nur zwei Drittel der von Präsident Lai Ching-te geforderten zusätzlichen Verteidigungsausgaben bewilligt. Präsident Lai erklärte am Mittwoch, der Aufbau asymmetrischer Kampffähigkeiten sei ein "Wettlauf gegen die Zeit". Er lehnt die Souveränitätsansprüche Pekings ab und betont, nur das Volk der Insel könne über seine Zukunft entscheiden.

(Bericht von Ben Blanchard. Geschrieben von ⁠Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)