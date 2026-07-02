Was bewegt die Aktie?

Goldman Sachs begründet das neue Kursziel mit einem höheren Bewertungsmultiplikator und sieht rund 25 Prozent Kurspotenzial bei ASML. Erst am 11. Juni hatte die Bank ihr Ziel von 1.600 auf 1.770 Euro angehoben – ein Niveau, das die Aktie inzwischen bereits erreicht hat. Nahezu alle aktuellen Analysteneinschätzungen der vergangenen drei Wochen sehen die Aktie in Richtung 2.000 Euro laufen, von UBS über Barclays und Bank of America bis Kantor Fitzgerald. Lediglich Banco Santander hält an einem Sell-Rating fest.

Charttechnik

Die übergeordnete Aufwärtstrendlinie bleibt intakt. Die zentralen Rücksetzer-Marken liegen bei 1.600 Euro als erstem Retracement-Niveau, bei 1.400 Euro als 50-Prozent-Retracement und bei 1.300 Euro als tieferem Unterstützungsbereich. Die Bewertung nähert sich inzwischen wieder den Niveaus der vergangenen Hochs an, während sich die Aktie in der Vergangenheit nach Erreichen dieser Zone jeweils spürbar korrigiert hat.

Martins Einschätzung

Der jüngste Rücksetzer von rund zehn Prozent ändert nichts an der langfristigen Story: ASML bleibt für mich ein lohnendes Langfristinvestment. Auf dem aktuellen Niveau ist das Chance-Risiko-Verhältnis für mich aber nicht mehr attraktiv genug für einen Neueinstieg. Bestehende Positionen würde ich halten, nachkaufen würde ich eher an den Marken 1.600, 1.400 oder 1.300 Euro.