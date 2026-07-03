ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Infineon auf 100 Euro - 'Buy'

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HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Infineon von 70 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Während Kapazitätsengpässe ein Hauptthema in der gesamten Halbleiter-Lieferkette seien, habe Infineon erklärt, ein Geschäft im Wert von 30 Milliarden Euro Umsatz stemmen könne, ohne einen neuen Reinraum zu errichten, schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Insgesamt sei die Nachfrage solide./rob/la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 16:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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