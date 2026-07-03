ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Renk auf 'Kaufen' - Fairer Wert 64 Euro

dpa-AFX · Uhr
Thema: Rüstung
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Renk angesichts der Übernahme des Getriebespezialisten DB Defence auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 64 Euro belassen. Der Kauf verstärke das Marine-Geschäft von Renk im U-Boot-Bereich und erweitere die Kundenbasis in den fünf großen englischsprachigen Nationen, schrieb Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Gewinn je Aktie sollte dadurch steigen, temporär aber auch die Verschuldung. Der Kaufpreis erscheine realistisch und sei nicht zu teuer./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
RENK

Das könnte dich auch interessieren

Branche legt zu
Rüstungswerte gefragt - Warten auf Rheinmetall-Signalegestern, 09:37 Uhr · dpa-AFX
Rüstungswerte gefragt - Warten auf Rheinmetall-Signale
Rüstungskonzern
Rheinmetall erwartet Einbußen nach Fregatten-Stornierungheute, 07:45 Uhr · dpa-AFX
Rheinmetall erwartet Einbußen nach Fregatten-Stornierung
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Tech, Industrie, oder Konsum?
Welche Aktiensektoren im jetzigen Umfeld überzeugenheute, 12:45 Uhr · The Market
BMW und Audi legen zu - VW im Minus
Autoabsatz in Deutschland im ersten Halbjahr gestiegenheute, 10:02 Uhr · Reuters
Verkauf von 900 Millionen Aktien
Toyota und Daimler Truck reduzieren Anteile an Archionheute, 09:29 Uhr · Reuters
Alle Plus-Analysen