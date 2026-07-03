ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BBVA auf 'Overweight' - Ziel 23,40 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 23,40 Euro belassen. Die Befürchtung von Anlegern hinsichtlich eines Einlagenkriegs unter spanischen Banken sei übertrieben, schrieb Marta Sanchez Romero in einer am Freitag vorliegenden Studie zu Finanzinstituten dieses Landes. Dabei verwies sie unter anderem auf die Kreditvergabe im spanischen Privatsektor sowie auf den Einlagenanstieg und die Einlagenüberschüsse. Sie bleibe daher für die Aktien von BBVA, Bankinter und CaixaBank optimistisch./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 16:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 16:09 / BST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
JP Morgan
Banco Bilbao

Das könnte dich auch interessieren

Zwei Gründe für Kursschwäche
Telekom und T-Mobile US rutschen auf Tiefststand seit 202430. Juni · dpa-AFX
Telekom und T-Mobile US rutschen auf Tiefststand seit 2024
Krankenhausimmobilien-Spezialist
Schweizer Börse: Infracore plant Börsengang im Juli30. Juni · Reuters
Schweizer Börse: Infracore plant Börsengang im Juli
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Tech, Industrie, oder Konsum?
Welche Aktiensektoren im jetzigen Umfeld überzeugenheute, 12:45 Uhr · The Market
BMW und Audi legen zu - VW im Minus
Autoabsatz in Deutschland im ersten Halbjahr gestiegenheute, 10:02 Uhr · Reuters
Verkauf von 900 Millionen Aktien
Toyota und Daimler Truck reduzieren Anteile an Archionheute, 09:29 Uhr · Reuters
Alle Plus-Analysen