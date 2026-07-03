ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Rheinmetall auf 1350 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rheinmetall nach einem Zwischenbericht von 1500 auf 1350 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie des Rüstungskonzerns bis 2030 gesenkt, schrieb David H Perry in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Denn die Veränderungen in der Verteidigungstechnologie vollzögen sich viel schneller als erwartet und die deutsche Regierung benötige wohl länger als zunächst gedacht, um Aufträge zu erteilen. Zudem sei er nun mit Blick auf Ausführungsrisiken und Margen vorsichtiger./rob/la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 06:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 06:09 / BST

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