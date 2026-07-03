ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Auto1 auf 'Positive Catalyst Watch' - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Auto1 den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt und die Aktien mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Damit gab Marcus Diebel in einem am Freitag vorliegenden Ausblick seinen positiven Erwartungen für die anstehenden Quartalszahlen Ausdruck. Er rechnet mit weiteren Fortschritten bei der Volumenentwicklung des Online-Gebrauchtwagenhändlers. Er hob hervor, dass er für 2027 mit seinen Schätzungen 23 Prozent über dem Konsens liegt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 12:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 12:15 / BST

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