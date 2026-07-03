ANALYSE-FLASH: RBC hebt Gea Group auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 70 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea von 57 auf 70 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. "Ein wenig Wachstum und jede Menge Marge - und dass alles ohne Geschäft mit KI-Rechenzentren", so fasste Sebastian Kuenne das Potenzial des Anlagenbauers am Freitag in seiner Empfehlung zusammen. Er hob seine Schätzungen an, vor allem aufgrund des Bereichs Pure Flow Processing (PFP) mit den Maschinen für ressourceneffiziente Produktionsprozesse./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 01:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 01:15 / EDT

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