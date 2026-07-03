Autoabsatz in Deutschland im ersten Halbjahr gestiegen

(Reuters) - Der Automarkt in Deutschland kommt in Schwung. Im ersten Halbjahr 2026 wurden insgesamt knapp 1,5 Millionen Autos erstmals zugelassen, das sind 5,8 Prozent mehr als im Vorjahr, wie aus Daten des Kraftfahrt-Bundesamts vom Freitag hervorgeht. Davon profitierten allerdings vor allem ‌ausländische Autobauer, die in der ersten Jahreshälfte 7,7 Prozent mehr Fahrzeuge verkauften und inzwischen auf einen Marktanteil von 44,2 Prozent kommen.

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