Autoabsatz in Deutschland im ersten Halbjahr gestiegen
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: E-Mobilität
Der deutsche Automarkt wächst im ersten Halbjahr um fast sechs Prozent. Angetrieben wird der Aufschwung vor allem durch eine starke Nachfrage nach Elektrofahrzeugen - wovon insbesondere ausländische Hersteller profitieren.
Quelle: emirhankaramuk/Shutterstock.com
(Reuters) - Der Automarkt in Deutschland kommt in Schwung. Im ersten Halbjahr 2026 wurden insgesamt knapp 1,5 Millionen Autos erstmals zugelassen, das sind 5,8 Prozent mehr als im Vorjahr, wie aus Daten des Kraftfahrt-Bundesamts vom Freitag hervorgeht. Davon profitierten allerdings vor allem ausländische Autobauer, die in der ersten Jahreshälfte 7,7 Prozent mehr Fahrzeuge verkauften und inzwischen auf einen Marktanteil von 44,2 Prozent kommen.
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