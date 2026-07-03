Bericht: Renk vor Übernahme von britischem U-Boot-Zulieferer

Berlin, ⁠03. Jul (Reuters) - Der Augsburger Rüstungszulieferer Renk steht einem Medienbericht zufolge vor der Übernahme des britischen Getriebeherstellers David Brown Defence. Der Zukauf bewerte ‌das Unternehmen aus Großbritannien mit 200 bis 250 Millionen Dollar, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg ⁠am ⁠späten Donnerstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Eine offizielle Ankündigung könnte demnach noch am Freitag erfolgen. Renk baue mit dem Schritt sein Geschäft ‌im Marinesektor aus und sichere ‌sich Technologie für U-Boot-Antriebssysteme. David Brown Defence mit Sitz im englischen Huddersfield entwickelt maßgeschneiderte ⁠Getriebesysteme für Land- und Wasserfahrzeuge. Das Unternehmen ist ‌eine Tochtergesellschaft von ⁠David Brown Santasalo, die 2023 von Stellex gekauft wurde. Stellungnahmen von Renk, David Brown sowie dessen Eigentümer, dem Finanzinvestor ‌Stellex Capital Management, ⁠lagen zunächst nicht vor. ⁠Seit dem Börsengang 2024 hat sich der Aktienkurs von Renk vor dem Hintergrund der anhaltenden Rüstungsausgaben europäischer Regierungen mehr als verdreifacht. Der Börsenwert lag zum Handelsschluss am Donnerstag bei rund 4,7 Milliarden Euro.

(Geschrieben von Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)