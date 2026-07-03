Verkauf von 900 Millionen Aktien

Toyota und Daimler Truck reduzieren Anteile an Archion

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: WasserstoffE-Mobilität

Einem Bericht zufolge planen die Autokonzerne Toyota und Daimler Truck den Verkauf von rund 900 Millionen Aktien ihrer gemeinsamen Lkw-Holding Archion. Das Unternehmen war erst vor wenigen Monaten an die Börse gegangen.

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Quelle: Daimler Truck Homepage

(Reuters) - Der japanische Autobauer Toyota und der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck reduzieren einem Bericht zufolge ihre Beteiligung an dem Lkw-Hersteller Archion. Insgesamt ‌gehe es um Aktien im Wert von 200 bis 300 Milliarden Yen (umgerechnet bis zu 1,62 ⁠Milliarden ⁠Euro), berichtete die Wirtschaftszeitung "Nikkei" am Freitag. Die beiden Unternehmen planten den Verkauf von rund 900 Millionen Aktien, was ungefähr 30 Prozent aller sich im Umlauf befindlichen Papiere entspreche, ‌hieß es ohne Angabe von ‌Quellen. Das Geschäft solle noch in diesem Monat abgewickelt werden.

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