Toyota und Daimler Truck reduzieren Anteile an Archion

(Reuters) - Der japanische Autobauer Toyota und der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck reduzieren einem Bericht zufolge ihre Beteiligung an dem Lkw-Hersteller Archion. Insgesamt ‌gehe es um Aktien im Wert von 200 bis 300 Milliarden Yen (umgerechnet bis zu 1,62 ⁠Milliarden ⁠Euro), berichtete die Wirtschaftszeitung "Nikkei" am Freitag. Die beiden Unternehmen planten den Verkauf von rund 900 Millionen Aktien, was ungefähr 30 Prozent aller sich im Umlauf befindlichen Papiere entspreche, ‌hieß es ohne Angabe von ‌Quellen. Das Geschäft solle noch in diesem Monat abgewickelt werden.

Weiterlesen mit onvista Plus Dein Vorsprung an der Börse Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen. Alle Plus-Artikel im Web & App

Wissensvorsprung durch fundierte Analysen und Marktberichte

Trading-Setups & Investmentideen

Bequem per Kreditkarte, Lastschrift, Apple Pay oder Google Pay zahlen

Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen, danach nur 14,90€/Monat Jetzt 7 Tage gratis lesen Du hast bereits ein Abo? Einloggen