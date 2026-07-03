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Bitcoin ETF-Abflüsse, Meta KI-Frust, Micron Burry-Short

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Thema: KI

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Bitcoin, Strategy, Renk, GEA Group, Siemens Energy, STMicroelectronics, Chevron, AeroVironment, Meta, Micron

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Bitcoin: ETF-Abflüsse belasten die Stimmung

Bitcoin zeigt kurzfristig wieder etwas Stärke, doch hinter den Kulissen bleibt die Lage angespannt. Die Abflüsse aus den US-Spot-ETFs werfen Fragen auf: Ist das nur ein makrogetriebener Rückzug — oder der Beginn einer längeren Durststrecke?

Meta: KI-Entwicklung mit Reibung

Meta steckt Milliarden in KI, Rechenzentren und neue Strukturen. Doch intern scheint nicht alles so schnell voranzukommen wie geplant. Was bedeutet das für die große KI-Story des Konzerns — und warum reagierte die Aktie trotzdem positiv?

Micron: Michael Burry setzt auf Ernüchterung

Micron gehört zu den großen Gewinnern des KI- und Speicherchip-Booms. Genau das ruft nun Michael Burry auf den Plan. Seine neue Short-Position wirft die Frage auf, ob die Rally noch Substanz hat — oder ob die Erwartungen zu weit gelaufen sind.

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