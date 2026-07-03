Berlin, 03. ⁠Jul (Reuters) - Die Continental-Tochter ContiTech steht vor dem Verkauf an den Finanzinvestor Lonestar. Vorstand und Aufsichtsrat von Continental hätten dem Abschluss eines Kaufvertrags zugestimmt, in dem ‌ContiTech mit vier Milliarden Euro bewertet werde, teilte Continental am Freitag mit. Dem Unternehmen winke zudem ein ⁠möglicher ⁠Nachschlag von bis zu 250 Millionen Euro, wenn die Geschäfte bei ContiTech besser laufen sollten als erwartet. Eine bindende Vereinbarung über den Verkauf sei aktuell noch nicht geschlossen worden.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte ‌zuvor von Insidern erfahren, dass ‌ContiTech für rund vier Milliarden Euro an Lonestar gehe. Ursprünglich habe sich Continental einen Preis von mehr als ⁠fünf Milliarden Euro vorgestellt, sagte einer der Insider und ‌eine weitere Person. Zuerst ⁠hatte die "Börsen-Zeitung" über den Zuschlag für Lonestar berichtet.

ContiTech stellt Kautschuk- und Kunststoffprodukte für industrielle Anwendungen her. Die Sparte beschäftigt weltweit mehr als ‌20.000 Mitarbeiter, davon rund ⁠7700 in Deutschland. Zuletzt hatte ⁠Continental angekündigt, 3000 Stellen in der Sparte zu streichen. Damit sollen von 2028 an die Kosten um etwa 150 Millionen Euro pro Jahr gesenkt werden. Mit dem Verkauf von ContiTech wird Continental wieder zum reinen Reifenhersteller.

(Bericht von Alexander Hübner und Christina Amann, redigiert von Philipp Krach. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)