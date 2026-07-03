DAX auf Rekordkurs: Asien liefert Rückenwind zum Wochenschluss
Der DAX setzt seine Aufwärtsbewegung am Freitag fort und wird vorbörslich mit moderaten Gewinnen erwartet. Auch der EuroStoxx 50 zeigt sich freundlich. An den US-Märkten deuten die Vorbörsen auf einen positiven Handelsauftakt hin; insbesondere die Technologiewerte legen spürbar zu. Unterstützung kommt aus Asien, wo der Nikkei 225 den Handel mit einem kräftigen Plus von rund 2,5 Prozent beendet hat.
Makroökonomischer Überblick
Im makroökonomischen Fokus steht heute vor allem der US-Arbeitsmarktbericht für Juni. Die Daten gelten als einer der wichtigsten Gradmesser für die weitere Geldpolitik der Federal Reserve. Daneben richten Anleger ihren Blick auf die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA sowie auf neue Daten zu den US-Auftragseingängen der Industrie. Diese Veröffentlichungen könnten zusätzliche Hinweise auf die Verfassung der weltweit größten Volkswirtschaft liefern.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Bei den Einzelwerten rückt Renk in den Mittelpunkt. Die Aktie legt vorbörslich zu, nachdem Bloomberg über eine mögliche Übernahme des britischen Spezialisten David Brown Defence berichtete. Der Hersteller gilt als Experte für U-Boot-Getriebe. Ein Zukauf würde Renk den Zugang zu zusätzlicher Marine-Technologie verschaffen und die Position im Verteidigungssektor weiter stärken.
Ebenfalls gefragt bleibt Rheinmetall. Zwar belastet die Stornierung eines Auftrags im Zusammenhang mit der Fregatte F126 grundsätzlich die Perspektiven. Das Unternehmen prüft jedoch Maßnahmen zur Kompensation möglicher Umsatzrückgänge. Anleger zeigen sich bislang gelassen, nachdem sich die Aktie bereits in den vergangenen Tagen deutlich von ihrem jüngsten Rücksetzer erholen konnte.
Im Technologiesektor steht Infineon und weitere Halbleiterwerte im Fokus. Auslöser ist die kräftige Gegenbewegung asiatischer KI-Profiteure wie SK Hynix und Samsung. Nach den jüngsten Sorgen über mögliche Überkapazitäten bei KI-Rechenzentren greifen Investoren wieder verstärkt zu. Davon profitieren auch europäische Branchentitel, die zum Wochenschluss mit frischem Rückenwind in den Handel starten.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|UN43WH
|32,37
|22437,899674 Punkte
|7,8
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN6WJK
|20,87
|23651,154155 Punkte
|12,33
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG66LB
|19,76
|27684,570468 Punkte
|13,02
|Open End
|X-DAX®
|Bear
|UG31NN
|11,32
|26838,627914 Punkte
|22,58
|Open End
|X-DAX®
|Bear
|UG2UNP
|1,02
|25800,895237 Punkte
|251,69
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.07.2026; 10:15 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|DAX®
|Call
|UN7EZ1
|12,12
|24600,00 Punkte
|19,83
|17.07.2026
|DAX®
|Put
|UG9Z2G
|9,41
|25500,00 Punkte
|11,22
|18.12.2026
|Silber
|Put
|UN3DM9
|32,92
|100,00 USD
|1,32
|18.12.2026
|Palo Alto Networks Inc.
|Put
|UN9UEG
|1,5
|300,00 USD
|5,15
|16.09.2026
|Amazon.com Inc.
|Call
|UG1WAT
|0,58
|325,00 USD
|7,5
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.07.2026; 10:15 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Short
|UN6Z59
|1,25
|27285,814861 Punkte
|15
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UG7YKF
|1,49
|743,515623 EUR
|3
|Open End
|DAX®
|Long
|UG4YEQ
|3,99
|23879,030263 Punkte
|15
|Open End
|SMA Solar Technology AG
|Long
|UN0S6A
|1,76
|49,051073 EUR
|6
|Open End
|Bayer AG
|Long
|UN7QWR
|31,22
|49,811518 EUR
|15
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.07.2026; 10:15 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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