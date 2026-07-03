DAX auf Rekordkurs: Asien liefert Rückenwind zum Wochenschluss

Der DAX setzt seine Aufwärtsbewegung am Freitag fort und wird vorbörslich mit moderaten Gewinnen erwartet. Auch der EuroStoxx 50 zeigt sich freundlich. An den US-Märkten deuten die Vorbörsen auf einen positiven Handelsauftakt hin; insbesondere die Technologiewerte legen spürbar zu. Unterstützung kommt aus Asien, wo der Nikkei 225 den Handel mit einem kräftigen Plus von rund 2,5 Prozent beendet hat.

Makroökonomischer Überblick

Im makroökonomischen Fokus steht heute vor allem der US-Arbeitsmarktbericht für Juni. Die Daten gelten als einer der wichtigsten Gradmesser für die weitere Geldpolitik der Federal Reserve. Daneben richten Anleger ihren Blick auf die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA sowie auf neue Daten zu den US-Auftragseingängen der Industrie. Diese Veröffentlichungen könnten zusätzliche Hinweise auf die Verfassung der weltweit größten Volkswirtschaft liefern.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bei den Einzelwerten rückt Renk in den Mittelpunkt. Die Aktie legt vorbörslich zu, nachdem Bloomberg über eine mögliche Übernahme des britischen Spezialisten David Brown Defence berichtete. Der Hersteller gilt als Experte für U-Boot-Getriebe. Ein Zukauf würde Renk den Zugang zu zusätzlicher Marine-Technologie verschaffen und die Position im Verteidigungssektor weiter stärken.

Ebenfalls gefragt bleibt Rheinmetall. Zwar belastet die Stornierung eines Auftrags im Zusammenhang mit der Fregatte F126 grundsätzlich die Perspektiven. Das Unternehmen prüft jedoch Maßnahmen zur Kompensation möglicher Umsatzrückgänge. Anleger zeigen sich bislang gelassen, nachdem sich die Aktie bereits in den vergangenen Tagen deutlich von ihrem jüngsten Rücksetzer erholen konnte.

Im Technologiesektor steht Infineon und weitere Halbleiterwerte im Fokus. Auslöser ist die kräftige Gegenbewegung asiatischer KI-Profiteure wie SK Hynix und Samsung. Nach den jüngsten Sorgen über mögliche Überkapazitäten bei KI-Rechenzentren greifen Investoren wieder verstärkt zu. Davon profitieren auch europäische Branchentitel, die zum Wochenschluss mit frischem Rückenwind in den Handel starten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UN43WH 32,37 22437,899674 Punkte 7,8 Open End DAX® Bull UN6WJK 20,87 23651,154155 Punkte 12,33 Open End DAX® Bear UG66LB 19,76 27684,570468 Punkte 13,02 Open End X-DAX® Bear UG31NN 11,32 26838,627914 Punkte 22,58 Open End X-DAX® Bear UG2UNP 1,02 25800,895237 Punkte 251,69 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.07.2026; 10:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag DAX® Call UN7EZ1 12,12 24600,00 Punkte 19,83 17.07.2026 DAX® Put UG9Z2G 9,41 25500,00 Punkte 11,22 18.12.2026 Silber Put UN3DM9 32,92 100,00 USD 1,32 18.12.2026 Palo Alto Networks Inc. Put UN9UEG 1,5 300,00 USD 5,15 16.09.2026 Amazon.com Inc. Call UG1WAT 0,58 325,00 USD 7,5 16.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.07.2026; 10:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Short UN6Z59 1,25 27285,814861 Punkte 15 Open End Rheinmetall AG Long UG7YKF 1,49 743,515623 EUR 3 Open End DAX® Long UG4YEQ 3,99 23879,030263 Punkte 15 Open End SMA Solar Technology AG Long UN0S6A 1,76 49,051073 EUR 6 Open End Bayer AG Long UN7QWR 31,22 49,811518 EUR 15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.07.2026; 10:15 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.