Dax bleibt auf Rekordkurs - größtes Wochenplus seit April 2025

Der Dax hat zum Wochenschluss die Rekordjagd des Vortages fortgesetzt, wenn auch in etwas moderaterem Tempo. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex erstmals seit sechs Monaten eine neue Bestmarke aufgestellt. Am Freitag legte der Dax weitere 0,78 Prozent auf 25.779 Zähler zu und schloss damit nur knapp unter dem Tageshoch und dem neuen Allzeithoch bei 25.826 Punkten.

Er geht damit verheißungsvoll in die zweite Jahreshälfte: Binnen drei Tagen hat er im Juli schon mehr Prozente gewonnen als in der gesamten ersten Jahreshälfte. Seine Wochenbilanz ist mit plus 4,5 Prozent die stärkste seit April 2025.

Während die globale Technologierally zuletzt auf Schranken stieß, verwies die DZ Bank als Treiber der Dax-Rekorde auf die Aussicht auf eine weniger restriktive US-Geldpolitik und das am Vortag in Berlin verabschiedete Reformpaket. Die Genossenschaftsbank hält an ihrem Jahresendziel von 27.500 Punkten fest, das noch ein fast sieben Prozent Potenzial verspricht. Marktbeobachter sehen aber zunächst eine Hürde bei 26.000 Zählern. Laut CMC-Markets-Experte Andreas Lipkow ist der jüngste Ausbruch für diese Marke noch kein Freifahrtschein.

In der zweiten deutschen Börsenreihe hat der MDax zu seinem fünf Jahre alten Rekord noch ein paar Schritte vor sich. Auf dem Weg dahin legte der Index mit den mittelgroßen Börsenwerten am Freitag aber noch etwas deutlicher als der Dax um 1,38 Prozent auf 32.994 Zähler zu.

Versorger stark dank schwindenden Zinsängsten

Die Energieversorger-Branche nahm weiter Fahrt auf, wobei der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Utlities das höchste Niveau seit Mai erreichte. Die Aktien von Eon führten die Branche mit einem Kurssprung von 4,4 Prozent an, RWE-Papiere legten um 1,7 Prozent zu. Rückenwind für den zinssensiblen Sektor lieferten nachlassende Ängste vor US-Zinserhöhungen nach dem Arbeitsmarktbericht vom Vortag.

Das Versorgergeschäft ist sehr kapitalintensiv, bei steigenden Zinsen verteuern sich Fremdfinanzierungen. Zudem weisen Versorgerwerte eine relativ hohe Dividendenrendite auf - ein Kaufargument, das bei steigenden Marktzinsen weniger zieht. Obendrein sieht das Reformpaket der Bundesregierung eine Nachschärfung bei der Umstellung auf intelligente Stromzähler in Deutschland vor - und damit einer wichtigen Voraussetzung für den Erfolg der Energiewende.

Halbleiter erneut stark, Software-Aktien rutschen

Die KI-getriebene, deutliche Erholung der Börsen in Japan und Südkorea zum Wochenschluss wirkte sich auch etwas auf die europäischen Aktien der Halbleiterbranche aus, jedoch nicht auf die Software-Werte. So stiegen Infineon im Dax um 1,4 Prozent. Aixtron, Siltronic, PVA Tepla und Suss Microtec verbuchten Kursaufschläge zwischen sechs und fast zehn Prozent.

Dagegen fielen die Papiere von SAP hinten im Dax um 1,6 Prozent. Die Titel von Nemetschek und Teamviewer büßten ebenfalls leicht ein.

Die Titel von Rheinmetall sanken um rund zwei Prozent, nachdem sie sich in der laufenden Woche bereits um 18 Prozent von ihrem jüngsten Kursverfall erholt hatten. Der Rüstungskonzern prüft derzeit die Auswirkungen des vom Verteidigungsministerium stornierten Auftrags für die Fregatte F126. Sollten keine Abhilfemaßnahmen zur kurzfristigen Umsatzkompensation identifiziert werden können, könnte dies den Erlös laut Rheinmetall im laufenden Jahr um bis zu 300 Millionen Euro drücken.

Für die Anteilsscheine von Gea ging es um 2,7 Prozent aufwärts. Die kanadische Bank RBC stufte die Titel des Industriekonzerns von "Sector Perform" auf "Outperform" hoch. "Ein wenig Wachstum und jede Menge Marge - und das alles ohne Geschäft mit KI-Rechenzentren", fasste Sebastian Kuenne das Potenzial des Anlagenbauers am Freitag in seiner Empfehlung zusammen.

Gold auf Wochensicht merklich erholt

Der Euro baute seine seine Vortagsgewinne etwas aus. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1448 US-Dollar. Das war etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1448 (Donnerstag: 1,1399) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8735 (0,8772) Euro. Die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone hat sich im Juni stärker als erwartet verbessert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg laut einer 2. Schätzung um 1,7 Punkte auf 49,4 Punkte. In einer ersten Schätzung war nur ein Anstieg auf 48,9 Punkte ermittelt worden.

Gold erholte sich nach dem jüngsten Rutsch knapp unter die 4.000-Dollar-Marke ebenfalls. Der Kurs stieg um 1,1 Prozent, eine Feinunze (31,1 Gramm) kostete damit 4.173 US-Dollar. Auf Wochensicht verteuerte sich das Edelmetall um fast vier Prozent. Allerdings hatte der Goldpreis jüngst auch unter den Zinsanhebungsängsten am Markt gelitten. Höhere Zinsen lasten tendenziell auf dem zinslosen Gold.

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(mit Material von dpa-AFX)