Dax dürfte Rekorde ausbauen - starke Vorgaben aus Asien

Der Dax dürfte am Freitag weitere Rekordstände verbuchen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,5 Prozent höher auf 25.712 Punkte.

Am Vortag hatte der Dax seinen bisherigen Höchststand von Mitte Januar getoppt. Für weiteren Auftrieb sorgen wohl vor allem die Kurserholungen in Südkorea und Japan. Zuvor war die KI-Rally ins Stocken geraten. Der Kospi in Seoul hatte sich im Jahresverlauf mehr als verdoppelt, zuletzt hatte der Index aber um 15 Prozent korrigiert. Am Morgen schaffte er nach weiteren Verlusten zum Start jedoch die Wende klar ins Plus.

USA: Kein Handel am Freitag

Ein deutlich schwächer als erwarteter Beschäftigungsaufbau in den USA hat die Zinssorgen der Anleger am Donnerstag gedämpft und den bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial in Richtung 53.000 Punkte getrieben. Am letzten Tag der feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche kletterte der Dow mit rund ein Prozent auf 52.900 Punkte. Sein Rekordhoch vom Vortag hatte der bekannteste Wall-Street-Index bereits kurz nach dem Handelsstart getoppt. Im Wochenverlauf steht ein Plus von zwei Prozent zu Buche.

Asien: Gewinne

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag zugelegt. Aus anfänglichen Verlusten wurden im Verlauf bei mehreren Indizes Gewinne. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann zuletzt rund 1,1 Prozent. Der chinesische CSI-300 und der Hongkonger Hang Seng legten rund ein Prozent zu.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 69.507 + 1,13 Prozent Hang Seng 23.286 + 1,00 Prozent CSI 300 4.858 + 0,97 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 126,84 + 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,91 + 0,017 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,48 + 0,010 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 72,27 Dollar + 0,47 Dollar WTI 69,03 Dollar + 0,34 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 40 (41) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR KION AUF 68 (70) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RATIONAL AUF 850 (860) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 2000 (2035) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR NORDEX AUF 58 (57) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 41 (40) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 1350 (1500) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SETZT AUTO1 AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH' VOR ZAHLEN AM 29. JULI

- RBC HEBT GEA GROUP AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 70 (57) EUR

- UBS HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 11 (9,60) EUR - 'BUY'

- WDH/DEUTSCHE BANK NIMMT KLÖCKNER & CO MIT 'HOLD' WIEDER AUF - ZIEL 11 EUR

(mit Material von dpa-AFX)

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