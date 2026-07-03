Dax Chartanalyse 03.07.2026

Dax hat nach neuem Rekordhoch Konsolidierungsbedarf

onvista · Uhr
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Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand25.80925.900
Dax-Unterstützung25.40025.000

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung ("Allzeithoch beim Dax rückt näher") zum Dax lautete wie folgt:

“Mit dem Anstieg über die obere Begrenzung des Abwärtstrend-Kanals im Stundenchart und dem Überwinden der 25.000er-Marke ist der Weg aus charttechnischer Sicht frei für eine neue Kaufwelle in den Bereich 25.400/600 Punkte; das bisherige Allzeithoch liegt knapp über 25.500 Punkten. Lediglich ein erneuter, nachhaltiger Rückfall unter die 25.000-Punkte-Marke würde das kurzfristig positive Bild eintrüben. Solange dieses Szenario ausbleibt, stehen die Chancen für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung gut. Damit rückt auch ein erneuter Anlauf auf das Allzeithoch zunehmend in den Fokus.“

Das ging flott! Der Dax zündete gestern Nachmittag den Turbo und stieg um gut 600 Punkte auf ein neues Allzeithoch nördlich von 25.600 Punkten. Heute Vormittag gab es zunächst noch weitere Anschlusskäufe auf der Oberseite - der Xetra-Dax stieg im Tageshoch bis auf 25.809 Punkte, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.

Dax-Ausblick: 

Mit dem neuen Allzeithoch hat der Dax seine kurzfristigen Ziele auf der Oberseite zunächst abgearbeitet. Nach der 800-Punkte-Rally seit dem gestrigen Tagestief um 25.000 Punkte hat der Index nun zunächst Konsolidierungs- beziehungsweise Korrekturbedarf.

Hier ist in den kommenden Tagen tendenziell eine Kursberuhigung inklusive Rücksetzer in den Bereich 25.400 bis 25.500 Punkte einzuplanen. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Dax Chart
Quelle: Tradingview
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Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU933V) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 03.07.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 23.087,66 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DN07CV) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,97 (Stand: 03.07.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 28.204,32 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

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