Dax höher erwartet - Neue Rekorde im Visier
Frankfurt, 03. Jul (Reuters) - Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge höher in den Handel starten. Am Donnerstag hatten Zinshoffnungen nach dem US-Arbeitsmarktbericht dem deutschen Leitindex mit 25.655,82 Punkten erstmals seit Januar eine neue Bestmarke beschert. Aus dem Handel ging er 2,2 Prozent fester bei 25.580,88 Zählern. An der Wall Street schloss der Dow-Jones-Index auf einem Rekordhoch. Der technologielastige Nasdaq gab hingegen nach, der S&P 500 trat auf der Stelle. Zum Wochenschluss bleibt die US-Börse wegen der Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag am Samstag geschlossen.
Auf der Konjunkturseite rücken am Freitag die finalen Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor in Deutschland und der Euro-Zone (Juni) in den Fokus. Von Reuters befragte Experten erwarten, dass die Barometer stabil bleiben.
Bei den Unternehmen könnte Renk für Gesprächsstoff sorgen. Der Augsburger Rüstungszulieferer steht einem Medienbericht zufolge vor der Übernahme des britischen Getriebeherstellers David Brown Defence.
Schlusskurse europäischer Stand
Aktien-Indizes und
-Futures am Donnerstag
Dax 25.580,88
EuroStoxx50 6.360,47
EuroStoxx50-Future 6.385,00
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Schlusskurse der Stand Veränderung in
US-Indizes am Donnerstag Prozent
Dow Jones 52.900,07 +1,1%
Nasdaq
S&P 500 7.483,24 +0,0%
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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in
Freitag Uhr Prozent
Nikkei
Shanghai 4.056,78 +0,7%
Hang Seng 23.423,79 +1,6%
(Bericht von Sanne Schimanski, Daniela Pegna, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)