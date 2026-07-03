Dax höher erwartet - Neue Rekorde im Visier

Frankfurt, ⁠03. Jul (Reuters) - Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge höher in den Handel starten. Am Donnerstag hatten Zinshoffnungen ‌nach dem US-Arbeitsmarktbericht dem deutschen Leitindex mit 25.655,82 Punkten erstmals seit Januar eine neue Bestmarke ⁠beschert. ⁠Aus dem Handel ging er 2,2 Prozent fester bei 25.580,88 Zählern. An der Wall Street schloss der Dow-Jones-Index auf einem Rekordhoch. Der technologielastige Nasdaq gab hingegen nach, ‌der S&P 500 trat auf ‌der Stelle. Zum Wochenschluss bleibt die US-Börse wegen der Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag am Samstag geschlossen.

Auf ⁠der Konjunkturseite rücken am Freitag die finalen Einkaufsmanagerindizes ‌für den Dienstleistungssektor in ⁠Deutschland und der Euro-Zone (Juni) in den Fokus. Von Reuters befragte Experten erwarten, dass die Barometer stabil bleiben.

Bei den Unternehmen ‌könnte Renk für ⁠Gesprächsstoff sorgen. Der Augsburger Rüstungszulieferer ⁠steht einem Medienbericht zufolge vor der Übernahme des britischen Getriebeherstellers David Brown Defence.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 25.580,88

EuroStoxx50 6.360,47

EuroStoxx50-Future 6.385,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 52.900,07 +1,1%

Nasdaq

S&P 500 7.483,24 +0,0%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 4.056,78 +0,7%

Hang Seng 23.423,79 +1,6%

(Bericht von Sanne Schimanski, Daniela Pegna, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)