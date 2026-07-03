Dax startet mit neuem Rekordhoch

Der deutsche Aktienmarkt hat seine Vortagesrally am Freitag gebremst fortgesetzt. Rückenwind kommt von der starken Wall Street und einer klaren Erholung der Börsen in Südkorea und Japan, nachdem die KI-Rally dort zuletzt ins Stottern geraten war.

Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,8 Prozent auf 25.779 Punkte auf ein weiteres Rekordhoch. Tags zuvor hatte der Leitindex seinen bisherigen Höchststand von Mitte Januar getoppt. Damit deutet sich für den Dax ein Wochengewinn von rund viereinhalb Prozent an.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte gewann am Freitag 0,7 Prozent auf 32.764 Zähler.

"Derzeit herrscht an der Börse eine Mischung aus KI-Euphorie und Konjunkturoptimismus vor", konstatierte Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets. Die tags zuvor vorgelegten US-Arbeitsmarktdaten hätten die Sorgen vor einer Beschleunigung der Inflation auf der Lohnseite eingedämmt und zugleich einen robusten Arbeitsmarkt aufgezeigt.

Europäische KI-Werte wieder gefragt

In Asien haben die Anleger nach der jüngsten Korrektur am Freitagmorgen bei den Highflyern der KI-Rally wieder zugegriffen. Im südkoreanischen Leitindex Kospi, der mit einer guten Verdopplung im Jahr 2026 zum Taktgeber der Rekordjagd im KI-Bereich geworden ist, gewannen unter anderem SK Hynix und Samsung zweistellig. Dieser frische Mut schwappt am Morgen etwas auf Europa über. Hier sind die Aktien aus der Halbleiterbranche wie Infineon, ASML, STMicro, Aixtron und Suss Microtec ebenfalls gefragt. Aber auch andere Werte mit KI-Fantasie wie Siemens Energy.

Die Kursgewinne fallen kleiner aus als in Asien, wie allerdings auch die vorherige Korrektur geringer war. So erholen sich Infineon um 1,4 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss, nachdem sie vom Rekord in der Vorwoche um 15 Prozent korrigiert hatten. Bei SK Hynix war der Rückschlag mehr als doppelt so hoch ausgefallen.

Die Anleger hatten sich zuletzt immer mehr Sorgen vor einem Überangebot an Rechenkapazitäten für KI gemacht, nachdem ambitionierten Pläne des Meta-Konzerns für ein eigenes Cloud-Geschäft durchgesickert waren.

DWS: Analyst rät zum Verkauf

Nach dem Vortagesrekord sind die Aktien der DWS am Freitag tiefer gestartet und haben in den ersten Handelsminuten rund 1,5 Prozent im Minus, nach etwa einer Stunde notieren sie aber schon rund 0,5 Prozent im Plus bei 68,85 Euro. Die Fondsgesellschaft sei gut aufgestellt, die Bewertung erscheine ihm inzwischen aber etwas zu ambitioniert, schrieb Jochen Schmitt vom Bankhaus Metzler. Er rät mit einem Kursziel von 61,40 Euro nun zum Verkauf. Gewissen Schutz biete den Aktien die üppige Dividendenrendite.

Aktien der DWS haben 2026 in der Spitze 22 Prozent gewonnen. Damit haben sie den MDax mit plus sechs Prozent klar abgehängt.

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