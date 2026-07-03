Frankfurt, 03. ⁠Jul (Reuters) - Der Dax ist zum Handelsbeginn am Freitag auf ein frisches Rekordhoch gesprungen. Der deutsche Leitindex gewann in der Spitze 0,9 Prozent auf 25.809,79 Zähler. ‌Spekulationen auf vorerst ausbleibende Zinserhöhungen in den USA hatten den Dax bereits am Donnerstag auf eine ⁠Bestmarke gehievt. "Der ⁠Treibstoff für diese Rallye ist eine brisante Mischung", sagte Frank Sohlleder von ActivTrades. Einerseits sorgten die fallenden Ölpreise für massive Entlastung, andererseits beflügelten unerwartet schwache US-Arbeitsmarktdaten die wildesten Zinsfantasien.

Wie Daten vom ‌Donnerstag zeigten, hat sich der US-Arbeitsmarkt ‌im Juni massiv abgekühlt und die Aussicht auf eine baldige Leitzinserhöhung der US-Notenbank Fed gedämpft. Die Fed, ⁠die Vollbeschäftigung fördern und Preisstabilität sichern soll, hatte den ‌Leitzins zuletzt in einer ⁠Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent konstant gehalten.

Zu den größten Gewinnern im Dax zählten in den ersten Minuten unter anderem Infineon, die - ‌wie viele Chipwerte an ⁠den vergangenen beiden Handelstagen - ⁠deutlich verloren hatten. Die Papiere legten in der Spitze 2,6 Prozent zu. Auf der Verliererseite fanden sich Rheinmetall wieder. Die Absage des Fregatten-Projekts F126 durch die Bundesregierung lastet auf den Bilanzen des Rüstungskonzerns. Die Aktien gaben 1,5 Prozent nach.

(Bericht von: Daniela Pegna, redigiert von Ralf Banser. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)