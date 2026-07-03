Dax zündet den Turbo - Leitindex setzt Rekordlauf fort

Frankfurt, 03. Jul (Reuters) - Spekulationen ⁠auf vorerst ausbleibende Zinserhöhungen in den USA haben die Dax-Anleger am Freitag erneut in Rekordlaune versetzt. Der deutsche Leitindex kletterte zum Wochenschluss in der Spitze um 0,9 Prozent auf ein Allzeithoch von 25.809,79 Punkte. Schon am Donnerstag hatte der Dax eine Bestmarke erzielt, auf Wochensicht legte er gut vier Prozent zu. "Der Dax hat eindrucksvoll den Turbo gezündet", konstatierte Jürgen Molnar von RoboMarkets. Er steige nach einer monatelangen Konsolidierungsphase "wie Phoenix aus der Asche".

Wie ‌der Jobreport vom Donnerstag zeigte, hat sich der US-Arbeitsmarkt im Juni massiv abgekühlt und damit die Aussicht auf eine restriktivere Geldpolitik der US-Notenbank Fed gedämpft. Laut Daten der LSEG preisen die Märkte nun eine Wahrscheinlichkeit von etwa 35 Prozent für eine Zinserhöhung bei der ⁠September-Sitzung ein, gegenüber 55 ⁠Prozent vor der Veröffentlichung der Daten. Dies setzte der US-Währung zu. Der Dollar-Index steuerte mit einem Minus von 0,7 Prozent auf den größten wöchentlichen Verlust seit Anfang April zu. Die Fed, die Vollbeschäftigung fördern und Preisstabilität sichern soll, hatte den Leitzins zuletzt in einer Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent konstant gehalten. Die US-Börsen blieben am Freitag geschlossen.

IST DER REKORDLAUF NUR EIN STROHFEUER?

Trotz der jüngsten Kursgewinne im Dax warnten einige Analysten jedoch vor zu viel Übermut. "Ob der Rekordlauf den Beginn einer nachhaltigen Aufwärtsbewegung markiert oder sich am Ende nur als Strohfeuer ‌entpuppt, bleibt angesichts der zahlreichen Unsicherheitsfaktoren abzuwarten", sagte Timo Emden von Emden Research. Die ‌Unwägbarkeiten der Geldpolitik und Geopolitik sowie die hohen Erwartungen an den KI-Sektor blieben unverändert bestehen.

Bei den Einzelwerten hatte in den vergangenen Tagen eine Sektorrotation das Handelsgeschehen geprägt: "Gewinnmitnahmen bei Technologie- und KI-Aktien – also den Favoriten der letzten Monate – und neues Interesse an dem, was nicht gut gelaufen ist: Gold, Bitcoin und ⁠zyklische Aktien", resümierte Jochen Stanzl von der Consorsbank. Auch am Freitag zählten konjunktursensible Werte wie Siemens oder Hochtief mit einem Plus von gut zwei ‌Prozent zu den stärksten Werten. Punkten konnten ebenfalls die Versorger RWE und ⁠E.ON, die sich um 3,7 beziehungsweise 1,9 Prozent verteuerten. Auf der Verliererseite im Dax fanden sich Rheinmetall wieder. Die Absage des Fregatten-Projekts F126 durch die Bundesregierung lastete auf den Bilanzen des Rüstungskonzerns. Die Aktien fielen um 2,2 Prozent.

Chip-Aktien gingen nach den jüngsten Kurseinbrüchen zum Teil auf Erholungskurs. Bei den Nebenwerten kamen die Papiere von Aixtron, Suss Microtec und Elmos Semiconductor auf ‌ein Plus zwischen 1,2 und 5,7 Prozent. Sorgen wegen zu hoher Bewertungen ⁠und der massiven Investitionen von Technologieunternehmen in Künstliche Intelligenz (KI) hatten ⁠Anleger zum Anlass genommen, im Tech-Sektor Kasse zu machen. Der europäische Branchenindex verlor an den vergangenen beiden Handelstagen mehr als drei Prozent. Am Freitag notierte er ein Prozent höher.

ÖLPREISE TRETEN AUF DER STELLE

Am Rohstoffmarkt kamen die Ölpreise nur schwer vom Fleck. Die Notierungen für das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI lagen bei 71,88 beziehungsweise 68,60 Dollar je Fass. Der Markt wolle zwar glauben, dass die Friedensbemühungen in Nahost von Dauer seien, bleibe aber dennoch vorsichtig, bis er konkrete Beweise sehe, sagte Tim Waterer, Chefmarktanalyst bei KCM Trade. Am Donnerstag waren die Öl-Preise mit 70,14 Dollar bei Brent beziehungsweise 67,04 Dollar bei WTI auf den niedrigsten Stand seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar gefallen.

Deutlich nach oben ging es für den Goldpreis. Das Edelmetall verteuerte sich in dieser Woche wegen der abnehmenden Zinserhöhungsfantasien ⁠um rund zweieinhalb Prozent auf 4194 Dollar je Feinunze. Gold verliert tendenziell an Attraktivität, wenn die Zinsen hoch sind, da das Edelmetall selbst keine Zinsen abwirft.

(Bericht von: Daniela Pegna, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)