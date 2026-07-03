Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Staatsanleihen sind am Freitag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,04 Prozent auf 126,86 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,91 Prozent.

Der schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht hatte den deutschen Anleihemarkt im Gegensatz zu den Aktienmärkten am Vortag kaum bewegt. Die Erwartung auf Leitzinserhöhungen in den USA im späteren Jahresverlauf wurde mit den Daten gedämpft. Belastet wurden die Anleihekurse am Vortag ein wenig durch die vor diesem Hintergrund sehr freundliche Stimmung an den Aktienmärkten.

Zum Wochenausklang sind unterdessen kaum größere Impulse zu erwarten. Denn in den USA ruht der Handel wegen des Feiertags zur Unabhängigkeit./jha/stk

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 03.07.2026
Dax dürfte Rekorde ausbauen - starke Vorgaben aus Asienheute, 05:43 Uhr · onvista
Dax dürfte Rekorde ausbauen - starke Vorgaben aus Asien
Vorbörse 30.06.2026
Dax dürfte dank Vorgaben aus Asien mit Gewinnen starten30. Juni · onvista
Dax dürfte dank Vorgaben aus Asien mit Gewinnen starten
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Studie von EY
US-Techfirmen bauen Dominanz bei Börsenbewertungen ausheute, 05:51 Uhr · Reuters
Analyse zu KI-Investitionen
Die Börse feiert Meta wieder - nur ein Punkt beunruhigtgestern, 14:50 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen