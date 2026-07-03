Einladung zur Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz zum Halbjahr 2026

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Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova Property Fund Management AG / Schlagwort(e): Konferenz
Einladung  zur Investoren-, Analysten- und  Medienkonferenz zum Halbjahr 2026

03.07.2026 / 10:00 CET/CEST

Pfäffikon/SZ, 3. Juli 2026

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir laden Sie herzlich zur Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz des Swiss Central City Real Estate Fund für das 1. Halbjahr 2026 ein.

  • Datum: Freitag, 21. August 2026
  • Zeit: 11:00 Uhr
  • Ort: im Zunfthaus zum Königstuhl, Stüssihofstatt 3, 8001 Zürich

Das Team der Nova Property Fund Management AG freut sich auf Ihre Teilnahme. 
Anwesend sind:

  • Geschäftsleitung: Marcel Schneider, Marcel Denner, Roger Bosshard
  • Portfolio Management: Björn Flück, Ruth Heinzer

Wir bitten Sie um Anmeldung bis spätestens 14. August 2026: Hier anmelden

Der Halbjahresbericht 2026 und die Präsentationsunterlagen stehen am 21. August 2026, ab 07:00 Uhr, zum Download bereit unter diesem Direktlink.

Freundliche Grüsse

Marcel Denner Björn Flück Ruth Heinzer
COO Head Portfolio Management Portfolio Manager


Nova Property Fund Management AG
Zentrum Staldenbach 3
8808 Pfäffikon SZ
+41 58 255 37 37
info@novaproperty.ch
www.novaproperty.ch

Swiss Central City Real Estate Fund
Der Swiss Central City Real Estate Fund investiert in Liegenschaften an Top-Lagen in den grossen Wirtschaftszentren. Massgebende Kriterien sind Zentralität der Liegenschaft, gute Erreichbarkeit, stabiler Cashflow und ein an die Bedürfnisse der Mieter ausgerichtetes Produkteprofil.     
SIX Swiss Exchange kotiert; Valorennummer 44414255; ISIN CH0444142555; Symbol CITY

Swiss Central City Real Estate Fund, Zentrum Staldenbach 3, CH-8808 Pfäffikon SZ


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova Property Fund Management AG
Zentrum Staldenbach 3
8808 Pfäffikon SZ
Schweiz
Telefon: +41 58 255 37 37
E-Mail: info@novaproperty.ch
Internet: www.novaproperty.ch
ISIN: CH0444142555
Börsen: SIX Swiss Exchange
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