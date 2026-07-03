Einladung zur Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz zum Halbjahr 2026
Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova Property Fund Management AG / Schlagwort(e): Konferenz
Einladung zur Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz zum Halbjahr 2026
03.07.2026 / 10:00 CET/CEST
Pfäffikon/SZ, 3. Juli 2026
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir laden Sie herzlich zur Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz des Swiss Central City Real Estate Fund für das 1. Halbjahr 2026 ein.
- Datum: Freitag, 21. August 2026
- Zeit: 11:00 Uhr
- Ort: im Zunfthaus zum Königstuhl, Stüssihofstatt 3, 8001 Zürich
Das Team der Nova Property Fund Management AG freut sich auf Ihre Teilnahme.
Anwesend sind:
- Geschäftsleitung: Marcel Schneider, Marcel Denner, Roger Bosshard
- Portfolio Management: Björn Flück, Ruth Heinzer
Wir bitten Sie um Anmeldung bis spätestens 14. August 2026: Hier anmelden
Der Halbjahresbericht 2026 und die Präsentationsunterlagen stehen am 21. August 2026, ab 07:00 Uhr, zum Download bereit unter diesem Direktlink.
Freundliche Grüsse
|Marcel Denner
|Björn Flück
|Ruth Heinzer
|COO
|Head Portfolio Management
|Portfolio Manager
Nova Property Fund Management AG
Zentrum Staldenbach 3
8808 Pfäffikon SZ
+41 58 255 37 37
info@novaproperty.ch
www.novaproperty.ch
Swiss Central City Real Estate Fund
Der Swiss Central City Real Estate Fund investiert in Liegenschaften an Top-Lagen in den grossen Wirtschaftszentren. Massgebende Kriterien sind Zentralität der Liegenschaft, gute Erreichbarkeit, stabiler Cashflow und ein an die Bedürfnisse der Mieter ausgerichtetes Produkteprofil.
SIX Swiss Exchange kotiert; Valorennummer 44414255; ISIN CH0444142555; Symbol CITY
Swiss Central City Real Estate Fund, Zentrum Staldenbach 3, CH-8808 Pfäffikon SZ
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|Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova Property Fund Management AG
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