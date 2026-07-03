Einladung  zur Investoren-, Analysten- und  Medienkonferenz zum Halbjahr 2026

Pfäffikon/SZ, 3. Juli 2026

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir laden Sie herzlich zur Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz des Swiss Central City Real Estate Fund für das 1. Halbjahr 2026 ein.

Datum: Freitag, 21. August 2026

Zeit: 11:00 Uhr

Ort: im Zunfthaus zum Königstuhl, Stüssihofstatt 3, 8001 Zürich

Das Team der Nova Property Fund Management AG freut sich auf Ihre Teilnahme.

Anwesend sind:

Geschäftsleitung: Marcel Schneider, Marcel Denner, Roger Bosshard

Portfolio Management: Björn Flück, Ruth Heinzer

Wir bitten Sie um Anmeldung bis spätestens 14. August 2026: Hier anmelden

Der Halbjahresbericht 2026 und die Präsentationsunterlagen stehen am 21. August 2026, ab 07:00 Uhr, zum Download bereit unter diesem Direktlink.

Freundliche Grüsse