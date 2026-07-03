Entwurf: Nato-Staaten wollen Beistandspflicht auf Gipfel bekräftigen

Brüssel, 03. ⁠Jul (Reuters) - Die Staats- und Regierungschefs der Nato wollen in der kommenden Woche auf ihrem Gipfel in Ankara ein Bekenntnis zur gegenseitigen Beistandspflicht ablegen. Dies geht aus dem Entwurf für die Abschlusserklärung hervor, der am Freitag von den Botschaftern der 32 Mitgliedstaaten gebilligt wurde und ‌der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Demnach wollen die Bündnispartner, darunter auch US-Präsident Donald Trump, Artikel fünf des Nato-Vertrags bekräftigen. "Ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf alle", ⁠heißt es ⁠in dem Text für das Treffen am 7. und 8. Juli.

Zudem wollen die Nato-Mitglieder der Ukraine für das Jahr 2026 militärische Unterstützung in Höhe von 70 Milliarden Euro (80 Milliarden Dollar) zusagen. Für 2027 sei ein mindestens gleichhohes Niveau vorgesehen, heißt es in dem Dokument weiter. Die endgültige Zustimmung der Staats- und Regierungschefs zu der Erklärung ‌steht jedoch noch aus. Russland wird in dem ‌Text als langfristige Bedrohung für die euro-atlantische Sicherheit und Stabilität bezeichnet.

Die Einigung auf den Entwurf deutet darauf hin, dass Trump seine jüngste Kritik an der Allianz vorerst zurückstellt. Der US-Präsident ⁠hatte den europäischen Verbündeten in der Vergangenheit wiederholt vorgeworfen, sich bei der Verteidigung Europas ‌zu sehr auf die USA zu verlassen und ⁠selbst zu wenig Geld auszugeben. Nach Meinungsverschiedenheiten über den Krieg der USA und Israels gegen den Iran hatte Trump das Bündnis infrage gestellt und sogar einen Austritt erwogen.

In dem nun vorliegenden Entwurf wird den europäischen Mitgliedern und ‌Kanada jedoch bescheinigt, ihre Zusagen vom ⁠vergangenen Gipfel im niederländischen Den Haag zur ⁠Erhöhung der Verteidigungsausgaben einzuhalten. "Wir bauen die Zukunft: ein stärkeres Europa in einer stärkeren Nato", heißt es in dem Text. Die europäischen Verbündeten und Kanada würden gemeinsam mit den USA mehr Verantwortung für die Verteidigung der Allianz übernehmen.

Mit Blick auf den Nahen Osten bekräftigen die Verbündeten dem Entwurf zufolge, dass der Iran niemals in den Besitz von Atomwaffen gelangen dürfe. Die Führung in Teheran wird zudem aufgefordert, die Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus uneingeschränkt zu respektieren.

(Bericht von ⁠Andrew Gray und Lili Bayer; geschrieben von Markus Wacket; redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)